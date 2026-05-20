Grevist Bytyqi përfaqëson Kosovën në World Para Athletics Grand Prix në Zvicër

Atleti kosovar Grevist Bytyqi do ta përfaqësojë Kosovën në garën prestigjioze ndërkombëtare “World Para Athletics Grand Prix”, e cila mbahet nga 21 deri më 23 maj 2026 në Notwill të Zvicrës.
Ky kompeticion konsiderohet një nga ngjarjet më të rëndësishme në kalendarin ndërkombëtar të atletikës paraolimpike dhe mbledh atletë nga shumë vende të botës. Në këtë edicion marrin pjesë 454 atletë nga 58 shtete, prej tyre 297 meshkuj dhe 157 femra.
Bytyqi do të garojë në disiplinat 400 dhe 800 metra, me synimin për të arritur rezultate sa më të mira dhe për të prezantuar denjësisht Kosovën në arenën ndërkombëtare sportive.
Në Zvicër, atletin malishevas po e përcjell nga afër edhe drejtoresha për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Malishevës, Teuta Miftari-Mazreku.
Përfaqësimi i Kosovës në këtë Grand Prix vlerësohet me rëndësi të veçantë për promovimin e sportit paraolimpik dhe fuqizimin e atletëve kosovarë në skenën botërore. Garat pritet të karakterizohen nga konkurrencë e fortë dhe performanca të nivelit të lartë nga atletët pjesëmarrës./PrizrenPress.com/
