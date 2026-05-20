Tjetërsimi i 18 pronave në Prizren, arrestohen dy të dyshuar për korrupsion e falsifikim dokumentesh 

Policia e Kosovës (PK) njofton se janë arrestuar dy persona të dyshuar për “Keqpërdorim të detyrës zyrtare” dhe “Falsifikim dokumentesh”.
Policia bën të ditur se realizoi urdhër për kontroll dhe sekuestrim të përkohshëm në rajonin e Prishtinës dhe Mitrovicës, raporton “Betimi për Drejtësi“.

“Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, pas një pune hetimore disa mujore, me datën 20.05.2026 sipas PO “Pronat në Prizren”, ka realizuar Urdhër për Kontroll dhe Sekuestrim të Përkohshëm në rajonin e Prishtinës dhe Mitrovicës, urdhër ky i lëshuar nga Gjykata Themelore Prizren – Departamenti për Krime të Rënda”, njofton Policia.

Të pandehurit dyshohen se kishin arritur të falsifikojnë letërnjoftimin e viktimës që kishte vdekur dekada më herët, dhe ia prezantuan në mënyrë fiktive një personi tjetër, duke bërë marrëveshje ndërmjetësimi.

Aty thuhet se përmes kësaj marrëveshjeje, kanë arritur t’i tjetërsojnë 18 prona në një fshat në Prizren në vlerë 1 milionë euro.

 

“Lidhur me rastin janë kryer kontrolle me qëllim të sigurimit të provave dhe dëshmive, ku janë shoqëruar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, të cilët dyshohet se në bashkëpunim me njëri – tjetrin, kishin arritur të falsifikojnë dokument-letërnjoftimin e Serbisë të viktimës e cila kishte vdekur disa dekada më herët dhe duke e prezantuar në mënyrë fiktive person tjetër kanë bërë marrëveshjen e procedurës se ndërmjetshmit tek ndërmjetësuesi, dhe përmes kësaj marrëveshje për ndërmjetësim me kërkesë në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Kadastrit në Komunën e Prizrenit kanë arritur ti tjetërsojnë 18 tetëmbëdhjetë (18) prona/parcela prej rreth tre 3.60ha që gjenden në një fshat në Prizren me vlerë rreth 1.000.000.00 milion euro”, njofton Policia.

Bëhet e ditur se pas kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar dëshmitë si në vijim: një lop-top, dy telefona, 14 mijë e 600 euro, si dhe dokumentacion të ndryshëm që mund të shërbejë si provë në procedurë të mëtejme.

“Personat e përfshirë dyshohen për veprat penale ‘’Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’’ neni 414, “Falsifikimi i dokumenteve” nga neni 390 i KPRK-së, veprën penale “Legalizimi i përmbajtjes së rreme“ nga neni 395, veprën penale nga neni 31 “Bashkëkryerje” i KPRK-së, ku njëri nga ta me urdhër të prokurorit kujdestar është dërguar në mbajtje, një u lirua në procedurë të rregullt kurse personi tjetër gjendet në kërkim policor”, njofton Policia. /BetimipërDrejtësi

