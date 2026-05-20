Në Rahovec mbahet dëgjimi publik me gra dhe vajza për buxhetimin gjinor

Komuna e Rahovecit ka mbajtur dëgjim publik me gra dhe vajza lidhur me buxhetimin gjinor, me fokus identifikimin e nevojave dhe prioriteteve të tyre në fusha të ndryshme.

Sipas njoftimit të komunës, gjatë takimit është diskutuar për përfshirjen e perspektivës gjinore në planifikimin e buxhetit komunal.

“Gjatë takimit u diskutuan nevojat dhe prioritetet e grave dhe vajzave në fusha të ndryshme, me qëllim të përfshirjes së tyre në planifikimin buxhetor”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, përfaqësuesit komunalë kanë vlerësuar kontributin e pjesëmarrëseve në këtë proces.

“Përfaqësuesit komunalë vlerësuan kontributin e pjesëmarrëseve, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes së perspektivës gjinore në hartimin e buxhetit komunal”, njofton Komuna e Rahovecit./PrizrenPress.com/

