Komuna e Suharekës vazhdon dëgjimet publike për buxhetin 2027-2029

Komuna e Suharekës ka vazhduar mbajtjen e dëgjimeve publike me banorë të disa fshatrave në kuadër të përgatitjes së Kornizës Afatmesme të Buxhetit (KAB) për vitet 2027-2029.

Dëgjimet publike janë mbajtur me banorët e fshatrave Peqan, Studençan, Leshan, Tërrnje, Gelancë, Duhël, Bllacë, Dobërdelan, Samadraxhë, Nëpërbisht, Sllapuzhan, si dhe Semtisht, Nishor dhe Kasterrc.

Sipas komunës, qytetarët patën mundësinë të paraqesin kërkesat, shqetësimet dhe propozimet e tyre lidhur me projektet prioritare që dëshirojnë të përfshihen në planifikimin buxhetor për vitet e ardhshme.

“Procesi i dëgjimeve publike do të pasqyrohet në përpilimin e draft-Kornizës Afatmesme Buxhetore, e cila më pas do t’i dorëzohet Kuvendit Komunal për shqyrtim dhe miratim”, thuhet në njoftimin e Komunës së Suharekës./PrizrenPress.com/

