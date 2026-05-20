Sport

Arpagjik’t me mesazh pas finales: Shihemi sezonin tjetër me një Bashkim edhe më të fortë

By admin

Grupi i tifozëve “Arpagjik’t Prizren” ka reaguar pas përfundimit të sezonit të KB Bashkimi, duke falënderuar tifozët për përkrahjen gjatë gjithë kampionatit dhe duke dhënë mesazh mbështetjeje për klubin prizrenas.

“Paraqitja e fundit për këtë sezon në përkrahje të klubit t’qytetit, KB Bashkimi.

Shihemi sezonin tjetër me nji Bashkim edhe ma t’fortë, se veç t’bashkum na ka hije. Qyteti me klubin, tribunat me ekipin!”, kanë shkruar Arpagjik’t, raporton PrizrenPress.

Në reagimin e tyre, tifozët kanë shprehur gjithashtu mbështetje për gjuhën shqipe dhe shqiptarët në Iliridë.

“Njëkohësisht, përkrahje për gjuhën shqipe e shqiptarët në Iliridë. Shqipja ka ekzistu n’kto troje para atyre që sot po e luftojnë”, thuhet në reagim.

Në fund, grupi ka përmbyllur mesazhin me sloganin e tyre: “ARPZ • UÇK • 1878”./PrizrenPress.com/

Komuna e Suharekës vazhdon dëgjimet publike për buxhetin 2027-2029
Ministrja Gërvalla vizitoi Prokurorinë Themelore në Prizren: Nuk ka shtet të fortë pa drejtësi të fortë

