QRTK Prizren forcon koordinimin me Rahovecin për trashëgiminë kulturore

Drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Samir Hoxha, ka zhvilluar një takim me drejtorin për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Rahovecit, Atdhe Rama, ku është diskutuar për bashkëpunimin ndërinstitucional në fushën e trashëgimisë kulturore.

Gjatë takimit, Hoxha prezantoi aktivitetet dhe projektet që po realizohen aktualisht në territorin e Rahovecit, me fokus në ruajtjen dhe promovimin e vlerave kulturore dhe historike.

“Biseduam për bashkëpunimin ndërinstitucional dhe angazhimet në fushën e trashëgimisë kulturore. Me këtë rast, e njoftova edhe për aktivitetet dhe punët që po i realizojmë aktualisht në Rahovec, me fokus në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë sonë kulturore”, ka deklaruar Hoxha./PrizrenPress.com/

