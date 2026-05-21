Hapet Zyra Sektoriale Policore në Studençan

Në fshatin Studençan të Komunës së Suharekës, sot është bërë hapja zyrtare e Zyrës Sektoriale Policore, në një ceremoni ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, si dhe përfaqësues të Policisë së Kosovës.

Ky investim vlerësohet, sipas policisë, si i rëndësishëm për komunitetin lokal, pasi sjell shërbimet policore më afër qytetarëve dhe krijon një pikë të drejtpërdrejtë kontakti për nevojat e tyre të përditshme. Po ashtu, pritet të rrisë transparencën, besimin dhe bashkëpunimin mes qytetarëve dhe policisë, në kuadër të Strategjisë së Policimit në Bashkësi.

“Hapja e zyrës sektoriale policore në Studençan nuk është thjesht një strukturë e re, por një urë komunikimi dhe bashkëpunimi që e bën Strategjinë e Policimit në Bashkësi të prekshme dhe të dobishme për çdo banor të rrethinës”, theksohet në njoftim.

Në këtë ngjarje morën pjesë edhe kryetari i Komunës së Suharekës me stafin e tij, përfaqësues komunal, si dhe zyrtarë nga Drejtoria e Përgjithshme dhe Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren.

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se do të vazhdojë të forcojë implementimin e Strategjisë së Policimit në Bashkësi, me qëllim rritjen e sigurisë dhe bashkëpunimit me komunitetin./PrizrenPress.com/

Arpagjik't demolojnë palestrën "Sezai Surroi" pas ndeshjes Bashkimi–Trepça

Abdixhiku: Në Suharekë folëm hapur për jetën, brengat, shpresat dhe Kosovën që mund ta bëjmë më mirë

Kandidati i LDK-së për kryeministër, Lumir Abdixhiku, ka zhvilluar sot biseda me qytëtarë në Suharekë. Përmes platformës “Hajde Folim”, Abdixhiku tha se përmes kësaj platforme...
Kuvendi i Malishevës shqyrton raportin vjetor dhe miraton një sërë vendimesh

Kuvendi i Komunës së Malishevës ka mbajtur mbledhjen e katërt të rregullt për vitin 2026, në të cilën janë shqyrtuar dhe miratuar disa pika...

VV në Prizren viziton ShB “Sharri” në 75-vjetorin e themelimit

Totaj pret ambasadorin slloven, diskutohen projektet në arsim dhe zhvillim ekonomik

KKSB në Prizren miraton draft-planin e punës për vitin 2026

Bullgaria fiton Eurovisionin, Alis u rendit i 13-ti

Martohet Blerando

Në Muzeun e Hidroelektranës në Prizren promovohet libri “Arti i Udhërrëfimit”

Rrahje mes familjarëve në Malishevë, një i dyshuar në arrati

KQZ miraton fletëvotimin për votim me postë

PDK në Prizren mban takim mobilizues në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit

Totaj me bashkëpunëtorë vizitoi fermerin Isen Islamaj

Trepça, kampione e Kosovës

Zafir Berisha bën thirrje për mbështetje të Ramush Haradinajt në zgjedhjet e 7 qershorit

Policia në Prizren apelon për kujdes nga SMS-të mashtruese në emër të bankave

Zbulohen dhe largohen dy lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

