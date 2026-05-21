Hapet Zyra Sektoriale Policore në Studençan

Në fshatin Studençan të Komunës së Suharekës, sot është bërë hapja zyrtare e Zyrës Sektoriale Policore, në një ceremoni ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, si dhe përfaqësues të Policisë së Kosovës.
Ky investim vlerësohet, sipas policisë, si i rëndësishëm për komunitetin lokal, pasi sjell shërbimet policore më afër qytetarëve dhe krijon një pikë të drejtpërdrejtë kontakti për nevojat e tyre të përditshme. Po ashtu, pritet të rrisë transparencën, besimin dhe bashkëpunimin mes qytetarëve dhe policisë, në kuadër të Strategjisë së Policimit në Bashkësi.
“Hapja e zyrës sektoriale policore në Studençan nuk është thjesht një strukturë e re, por një urë komunikimi dhe bashkëpunimi që e bën Strategjinë e Policimit në Bashkësi të prekshme dhe të dobishme për çdo banor të rrethinës”, theksohet në njoftim.
Në këtë ngjarje morën pjesë edhe kryetari i Komunës së Suharekës me stafin e tij, përfaqësues komunal, si dhe zyrtarë nga Drejtoria e Përgjithshme dhe Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se do të vazhdojë të forcojë implementimin e Strategjisë së Policimit në Bashkësi, me qëllim rritjen e sigurisë dhe bashkëpunimit me komunitetin./PrizrenPress.com/
