Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor

Në ambientet e Muzeut Arkeologjik në Prizren është shënuar Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor – 21 Maji, në një aktivitet të organizuar nga Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore (KKTK), me mbështetjen e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren.
Sipas njoftimit të QRTK-së, aktiviteti mblodhi pjesëmarrës dhe përfaqësues të ndryshëm kulturorë, me qëllim promovimin e vlerave të diversitetit kulturor dhe rëndësisë së bashkëjetesës në shoqëri.
“Gjatë aktivitetit u theksua rëndësia e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore, traditave, gjuhës, muzikës dhe veshjeve tradicionale si pjesë e identitetit dhe pasurisë kulturore të vendit”, thuhet në njoftim.
Po ashtu, sipas organizatorëve, u vlerësua edhe roli i diversitetit kulturor në forcimin e dialogut, mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë.
Në kuadër të programit janë mbajtur prezantime mbi traditat kulturore dhe elementet e trashëgimisë shpirtërore e materiale që vazhdojnë të ruhen dhe të kultivohen edhe sot./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren