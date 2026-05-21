Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor

Në ambientet e Muzeut Arkeologjik në Prizren është shënuar Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor – 21 Maji, në një aktivitet të organizuar nga Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore (KKTK), me mbështetjen e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren.

Sipas njoftimit të QRTK-së, aktiviteti mblodhi pjesëmarrës dhe përfaqësues të ndryshëm kulturorë, me qëllim promovimin e vlerave të diversitetit kulturor dhe rëndësisë së bashkëjetesës në shoqëri.

“Gjatë aktivitetit u theksua rëndësia e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore, traditave, gjuhës, muzikës dhe veshjeve tradicionale si pjesë e identitetit dhe pasurisë kulturore të vendit”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, sipas organizatorëve, u vlerësua edhe roli i diversitetit kulturor në forcimin e dialogut, mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë.

Në kuadër të programit janë mbajtur prezantime mbi traditat kulturore dhe elementet e trashëgimisë shpirtërore e materiale që vazhdojnë të ruhen dhe të kultivohen edhe sot./PrizrenPress.com/

