Gjimnazistet dyshohet se rrahën brutalisht një bashkëmoshatare në Malishevë

Disa vajza të reja dyshohet se e kanë sulmuar një tjetër në Malishevë.
Nuk dihet arsyeja se pse ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë, e as kur ka ndodhur, por megjithatë organet e rendit janë aktivizuar menjëherë.
Policia, për Klankosova.tv tha se dy nga katër të dyshuarat e përfshira në rast, tashmë janë identifikuar nga policia dhe pritet të intervistohen.
“Nuk dihet saktësisht se kur ka ndodhur rasti, por pamjet janë publikuar ditën e djeshme. Janë identifikuar dy nga katër të dyshuarat dhe nesër pritet që ato të intervistohen. Ky rast mbetet në shënim zyrtar, derisa ende nuk dihet se si do të vazhdohet me rastin”, deklaruan për Klankosova.tv nga Policia.
Klankosova.tv i ka siguruar edhe pamje nga rasti në fjalë.
Aty shihet se një grup vajzash, që sipas informatave jozyrtare besohet se janë gjimnaziste të klasave të 10-ta në Malishevë, sulmojnë brutalisht një vajzë tjetër të re në një objekt të pabanuar.
Gjithashtu, në një video tjetër, shihet se vajzat në fjalë, derisa janë duke u ngjitur shkallëve të këtij objekti, me të mbërritur në pushimoren e katit të parë, e shtyjnë me qëllim viktimën duke e hedhur në tokë nga një lartësi që dyshohet të jetë prej mbi 2 metrash.
Megjithatë, për shkak të ndjeshmërisë së rastit, pamjet nuk do te publikohen.
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren