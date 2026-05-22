Sport

Samadrexha fiton finalen e tretë, kthehet në garë për titull

By admin

Samadrexha e ka fituar finalen e tretë të plejofit dhe është kthyer në garë për titull të kampionit në Superligën e Kosovës në hendboll në konkurrencë të femrave.

Të enjten mbrëma në arenën “Afrim Bunjaku” në Samadrexhë, skuadra vendase e mposhti Shqiponjën e Gjakovës me rezultat 29:23.

Rezultati tani është 2:1 në të mirë të Shqiponjës, të cilës i duhet edhe një fitore për t’u shpallur kampione. Ndeshja e katërt luhet në fundjavë në Gjakovë.

Samadrexha ishte shumicën e kohës në epërsi. Mysafiret barazuan disa herë në pjesën e parë, por pa kaluar në epërsi. 14:11 ishte rezultati pas pjesës së parë.

Në të dytën epërsia e skuadrës samadrexhase u rrit edhe më shumë, ndonëse mysafiret nuk u dorëzuan duke e bërë sfidën interesante.

Vitoria Oliveira ishte më efikasja te Samadrexha me 11 gola. Shtatë i realizoi Arona Krasniqi. Kurse te Shqiponja, Alma Nivokazi i kishte tetë gola. Pesë i shënoi Ana Carolini Gonçalves./PrizrenPress.com/

Mbi 2 milionë qytetarë me të drejtë vote në zgjedhjet e 7 qershorit
Qytetari e quan "xhenaze" kryetarin e Prizrenit, ky i fundit ia kthen: "Nëse ki fare familje, përshëndeti krejt me rend"

