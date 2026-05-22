Sport

Dukagjini shkruan histori, fiton Kupën e Kosovës dhe siguron Evropën

By admin

Dukagjini ka shkruar historinë, duke fituar për herë të parë Kupën e Kosovës, pas triumfit 2:1 ndaj Ferizajt në finalen e zhvilluar në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Finalja solli gjithçka që kërkohet nga një ndeshje e madhe — ritëm të lartë, rivalitet, emocione dhe atmosferë të zjarrtë në tribuna. Të dyja skuadrat zhvilluan një paraqitje cilësore, duke dhuruar spektakël për tifozët e pranishëm deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit.

Megjithatë, në fund ishte Dukagjini ai që arriti të triumfojë me rezultat 2:1, duke siguruar trofeun më të rëndësishëm në historinë e klubit nga Klina. Përveç Kupës së Kosovës, ky sukses i madh i siguron Dukagjinit edhe pjesëmarrjen në garat evropiane, konkretisht në Ligën e Konferencës.

Pas përfundimit të takimit, pati edhe momente tensioni në fushë, ku futbollistët e Ferizajt u larguan përkohësisht nga loja, një situatë që i la hije finales. Megjithatë, atmosfera gjatë gjithë mbrëmjes ishte festive, falë përkrahjes së madhe nga tifozët e të dyja skuadrave.

Ky triumf u cilësua si një arritje historike për Dukagjinin, ndërsa vlerësime pati edhe për Ferizajn, që zhvilloi një finale dinjitoze dhe luftoi deri në fund për trofeun./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rriten shtesat për lehonat, nga ky muaj secila nënë lehonë do të përfitojë 500 euro në muaj
Next article
“Ura e Kaltër” në Prizren merr pamje të re pas rivitalizimit të qendrës historike

Më Shumë

Fokus

Trepça fiton dramën në Prizren, një fitore larg titullit kampion

Trepça ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Bashkimi me rezultat 80:84 në palestrën “Sezai Surroi”, duke krijuar epërsi 3:0 në serinë finale të “Play-off”-it...
Fokus

Bashkimi dhe Trepça sonte në Prizren, vazhdon beteja për titullin kampion

Seria finale e “Play-off”-it në ProCredit Superligë vazhdon sonte në Prizren, ku Bashkimi pret Trepçën në ndeshjen e tretë të finales. Takimi zhvillohet në palestrën...

“Kjo krizë nuk është e re, ka filluar që në shkurtin e 2025-s”, Abrashi kritikon opozitën për bllokim të proceseve

Trupa amerikane “Magnificat” mahnit publikun prizrenas me baletin “Stratagem”

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Muzeve me prezantimin e rikonceptimit të ekspozitës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Në Prizren përmbyllet edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”

Nënshkruhet marrëveshja për dislokimin e rezervuarit në Kalanë e Prizrenit

Sulmoi fizikisht vajzën e tij, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Policia në Prizren apelon për kujdes nga SMS-të mashtruese në emër të bankave

Malisheva prezanton projektin për ndërtimin e shtigjeve përgjatë lumit Mirusha

Totaj: Komunës së Prizrenit i janë marrë mjete përmes përmbarimit, rreth 17 milionë euro gjatë vitit 2026

Hamza dhe Totaj vizitojnë familje të veteranëve dhe dëshmorëve në Prizren

27 vjet nga zhdukja e Ukshin Hotit, Haxhiu: E vërteta për të është detyrim

Hoti me Abdixhikun e Osmanin, u uron mirëseardhje në Rahovec

Liria triumfon ndaj Albionëve me rezultat të thellë 10:0

Vazhdojnë dëgjimet publike në fshatrat e Suharekës për buxhetin 2027-2029

Lajmet e Fundit