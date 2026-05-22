Dukagjini shkruan histori, fiton Kupën e Kosovës dhe siguron Evropën

Dukagjini ka shkruar historinë, duke fituar për herë të parë Kupën e Kosovës, pas triumfit 2:1 ndaj Ferizajt në finalen e zhvilluar në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.
Finalja solli gjithçka që kërkohet nga një ndeshje e madhe — ritëm të lartë, rivalitet, emocione dhe atmosferë të zjarrtë në tribuna. Të dyja skuadrat zhvilluan një paraqitje cilësore, duke dhuruar spektakël për tifozët e pranishëm deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit.
Megjithatë, në fund ishte Dukagjini ai që arriti të triumfojë me rezultat 2:1, duke siguruar trofeun më të rëndësishëm në historinë e klubit nga Klina. Përveç Kupës së Kosovës, ky sukses i madh i siguron Dukagjinit edhe pjesëmarrjen në garat evropiane, konkretisht në Ligën e Konferencës.
Pas përfundimit të takimit, pati edhe momente tensioni në fushë, ku futbollistët e Ferizajt u larguan përkohësisht nga loja, një situatë që i la hije finales. Megjithatë, atmosfera gjatë gjithë mbrëmjes ishte festive, falë përkrahjes së madhe nga tifozët e të dyja skuadrave.
Ky triumf u cilësua si një arritje historike për Dukagjinin, ndërsa vlerësime pati edhe për Ferizajn, që zhvilloi një finale dinjitoze dhe luftoi deri në fund për trofeun./PrizrenPress.com/
