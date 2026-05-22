Lajme

Zbulohen 8 kyçje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

By admin

Ekipet e inspektimit të KRU “Hidroregjioni Jugor” kanë evidentuar gjatë kësaj jave tetë lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në qytetin e Prizrenit.

Sipas njoftimit të kompanisë, rastet janë dokumentuar edhe përmes fotografive, ndërsa është theksuar se kyçjet e paautorizuara po shkaktojnë dëme serioze në sistemin e furnizimit me ujë.

“Këto kyçje të paautorizuara dëmtojnë seriozisht sistemin e furnizimit me ujë, ndikojnë në uljen e shtypjes së ujit për konsumatorët e rregullt dhe shkaktojnë humbje të konsiderueshme në rrjet”, thuhet në njoftimin e KRU “Hidroregjioni Jugor”.

Nga kompania është bërë apel tek qytetarët që të shmangin çdo formë të lidhjeve ilegale dhe të raportojnë raste të tilla, pasi ndaj shkelësve do të ndërmerren masa ligjore sipas legjislacionit në fuqi.

“Kontrollet dhe inspektimet në terren do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim”, thuhet më tej në njoftim./PrizrenPress.com/

Qytetari e quan "xhenaze" kryetarin e Prizrenit, ky i fundit ia kthen: "Nëse ki fare familje, përshëndeti krejt me rend"
Prizren/ I lëshuan kredi pa e ditur, kërkohet paraburgim ndaj dy punëtorëve të bankës

