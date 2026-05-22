FokusSiguri

Prizren/ I lëshuan kredi pa e ditur, kërkohet paraburgim ndaj dy punëtorëve të bankës

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh ndaj dy të dyshuarve, punëtorë të një banke, U.Z. dhe K.K., të cilët ndodhen në ndalim 48-orësh, nën dyshimin për kryerjen në bashkëkryerje të veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

 

Sipas Prokurorisë, të dyshuarit, në cilësinë e personave zyrtarë bankarë, dyshohet se kanë tejkaluar autorizimet e tyre zyrtare me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, duke i shkaktuar dëm financiar qytetares R.L. nga Prizreni.

Hetimet paraprake tregojnë se U.Z., në cilësinë e menaxherit të bankës, pas aprovimit të një kredie, nuk e ka njoftuar të dëmtuarën dhe ka liruar mjete financiare në vlerë prej 24 mijë eurosh nga llogaria e saj pa dijeninë e saj.

Ndërkaq, K.K., si analist kredie, dyshohet se ka ekzekutuar transferimin e mjeteve në llogaritë e dy bizneseve, nga 12 mijë euro për secilin.

Sipas organit të akuzës, me këto veprime të dyshuarit e kanë ngarkuar të dëmtuarën me një kredi fiktive në vlerë prej 25 mijë eurosh, si dhe me procedurë përmbarimore, duke i shkaktuar dëm material në të njëjtën shumë.

Në kuadër të hetimeve, Prokuroria e Prizrenit  thotë se janë realizuar bastisje në shtëpitë dhe objektet përcjellëse të të dyshuarve, ku janë sekuestruar prova materiale dhe digjitale që konsiderohen të rëndësishme për procedurën hetimore.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zbulohen 8 kyçje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

Më Shumë

Lajme

Gjimnazistet dyshohet se rrahën brutalisht një bashkëmoshatare në Malishevë

Disa vajza të reja dyshohet se e kanë sulmuar një tjetër në Malishevë. Nuk dihet arsyeja se pse ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë, e...
Fokus

I thyhet xhami dhe i vihet zjarri, digjet një lokal në Prizren

Një lokal mobilierie në Prizren është përfshirë nga zjarri, ndërsa Policia dyshon se rasti është shkaktuar qëllimisht nga persona të panjohur. Sipas raportit policor, ankuesi...

Tetë vjet pa Kujtim Paçakun

Samadrexha fiton finalen e tretë, kthehet në garë për titull

Prizren/ Nëna e raporton të zhdukur vajzën e saj

Komuna e Suharekës vazhdon dëgjimet publike për buxhetin 2027-2029

Liria vazhdon luftën për Superligë, shkatërron Suharekën në Prizren

Liria triumfon ndaj Albionëve me rezultat të thellë 10:0

Vdes 63-vjeçari në Prizren, trupi dërgohet për obduksion – nisin hetimet

Zbulohen 8 kyçje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

LVV-ja në Prizren mban tubim me gra dhe vajza

Rriten shtesat për lehonat, nga ky muaj secila nënë lehonë do të përfitojë 500 euro në muaj

Grevist Bytyqi përfaqëson Kosovën në World Para Athletics Grand Prix në Zvicër

Mot i paqëndrueshëm të shtunën, por me temperatura të këndshme pranverore

Ardian Gjini zhvillon takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren

Në Malishevë fillon dezinsektimi i zonave endemike për parandalimin e EHKK-së

Lajmet e Fundit