Bashkimi ruan bërthamën e skuadrës: Vazhdojnë Bunjaku, Zeqiri dhe Shorter

Bashkimi ka njoftuar të premten në mbrëmje vazhdimin e bashkëpunimit me Valon Bunjakun, Lejson Zeqirin dhe Shanon Shorter.

Kapiteni Valon Bunjaku ka rinovuar kontratën edhe për një vit me nënkampionin e Kosovës. Basketbollisti me përvojë më herët ka qenë pjesë edhe e Prishtinës dhe Golden Eagle Yllit, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase ka zyrtarizuar po ashtu marrëveshjen e re me Lejson Zeqirin, i cili do të mbetet te portokallinjtë edhe për dy sezone tjera. Zeqiri, që më parë ka luajtur te Prishtina, prej vitesh është pjesë e Bashkimit.

Në përbërjen e ekipit do të vazhdojë edhe amerikani Shanon Shorter. Klubi konfirmoi se ai do të mbetet në Prizren edhe për një sezon tjetër, pas paraqitjeve të mira individuale në edicionin e kaluar.

Shorter pritet të jetë i vetmi basketbollist i huaj që do të vazhdojë me Bashkimin pas ndryshimeve në përbërjen e skuadrës./PrizrenPress.com/

