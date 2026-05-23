Liria sot në Ferizaj, i duhet vetëm fitorja për playoff-in

Liria zhvillon sot ndeshjen e fundit të sezonit në Raiffeisen Liga e Parë, ku në Ferizaj përballet me Dinamon në një duel vendimtar për objektivat e kampionatit.
Skuadra prizrenase hyn në këtë sfidë me synimin e qartë për të siguruar fitore, rezultat që do ta mbante në garë për zonën “playoff” dhe shpresën për inkuadrim në Albi Mall Superliga, raporton PrizrenPress.
Në anën tjetër, Dinamo luan për ta vulosur historinë dhe për të siguruar ngjitjen direkte në elitën e futbollit kosovar, ndërsa klubi ferizajas ka bërë të ditur se hyrja për tifozët do të jetë falas.
Java e fundit e kampionatit pritet të sjellë dramë dhe emocione të mëdha, pasi do të përcaktohen skuadrat që sigurojnë Superligën dhe ato që do të luftojnë në “playoff”./PrizrenPress.com/
