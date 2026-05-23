Sonte në Prizren shfaqet drama ‘Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre’

Në Teatrin “Bekim Fehmiu” në Prizren do të shfaqet drama “Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre”, produksion i Qendrës Multimedia.

Shfaqja mbahet sonte, në ora 20:00, dhe hyrja për publikun është falas, raporton PrizrenPress.

Autor i veprës është Jeton Neziraj, ndërsa regjia është realizuar nga Blerta Neziraj.

Në kastën e aktorëve marrin pjesë: Adrian Morina, Verona Koxha, Shpëtim Selmani, Kushtrim Qerimi dhe Afrim Muçaj.

Shfaqja pritet të sjellë një interpretim artistik bashkëkohor me tematikë sociale dhe kulturore, duke tërhequr vëmendjen e artdashësve në Prizren./PrizrenPress.com/

