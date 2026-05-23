Lajme

Pesë nxënës nga Prizreni në finalen e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe

By admin

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka shprehur krenarinë për suksesin e nxënësve prizrenas që kanë siguruar pjesëmarrjen në fazën finale të Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe, ku do të përfaqësojnë Kosovën.

Sipas saj, këto rezultate janë dëshmi e angazhimit, përkushtimit dhe dashurisë për gjuhën shqipe, vlera që po kultivohen çdo ditë falë punës së mësimdhënësve dhe mbështetjes së vazhdueshme nga prindërit.

Prizreni në këtë garë do të përfaqësohet nga nxënësit fitues: Eni Kryeziu nga SHMU “Hysen Rexhepi”, Ujana Bajraktari nga SHMU “Hysen Rexhepi”, Dasar Shala nga SHFMU “Emin Duraku”, Haneta Aliu nga SHMU “Gani Saramati” dhe Edina Mustafa nga SHMU “Gani Saramati”./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sonte në Prizren shfaqet drama ‘Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre’
Next article
Rock & Blues Festival rikthehet në Prizren për edicionin e katërt

Më Shumë

Fokus

“Ura e Kaltër” në Prizren merr pamje të re pas rivitalizimit të qendrës historike

"Ura e Kaltër", një nga pikat më karakteristike të qytetit të Prizrenit, ka marrë një pamje të re pas ndërhyrjeve të realizuara në kuadër...
Kulture

Në Muzeun e Hidroelektranës në Prizren promovohet libri “Arti i Udhërrëfimit”

Në kuadër të aktiviteteve për Ditën Ndërkombëtare të Muzeve, në Muzeun e Hidroelektranës të Prizrenit është promovuar libri “Arti i Udhërrëfimit”, i cili tashmë...

Sulmoi fizikisht vajzën e tij, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Prizren/ Nëna e raporton të zhdukur vajzën e saj

LVV-ja në Prizren mban tubim me gra dhe vajza

Në Prizren përmbyllet edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”

Prizren: Vdes një person në Emergjencë, rasti në hetime

Dukagjini shkruan histori, fiton Kupën e Kosovës dhe siguron Evropën

Totaj godet Kurtin e VV-në: Kosova s’ka nevojë për spektakël politik, por për lidership serioz

Arrestohen tre persona në Suharekë, dyshohen për rrëmbim dhe sulm ndaj dy personave

Martohet Blerando

Mbi 2 milionë qytetarë me të drejtë vote në zgjedhjet e 7 qershorit

PDK në Prizren mban takim mobilizues në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit

Haskuka: Parku i Biznesit në Prizren me rëndësi për zhvillimin ekonomik dhe politik në vend

Komuna e Suharekës vazhdon dëgjimet publike për buxhetin 2027-2029

Posta e Kosovës dhe Komuna e Mamushës dakordohen për thellimin e bashkëpunimit

Lajmet e Fundit