FokusSiguri

Zhduket vajza 14-vjeçare në Prizren, dyshohet se iku me një të mitur tjetër

By admin

Një vajzë e mitur nga Prizreni është raportuar e zhdukur pasi është larguar nga shtëpia pa dijeninë e familjes.

Burime të Sinjalit bëjnë të ditur se në Stacionin Policor në Prizren është paraqitur nëna, e cila ka raportuar se vajza e saj 14-vjeçare ishte larguar nga shtëpia dhe familja nuk kishte asnjë informacion për vendndodhjen e saj.

Sipas informatave të siguruara nga Sinjali, më vonë djali i nënës kishte pranuar një telefonatë nga një person që ishte prezantuar si prindi i një të mituri tjetër.

Ai kishte njoftuar familjen se viktima ishte larguar bashkë me djalin e tij, por se as ai nuk kishte arritur të kontaktonte me të birin dhe nuk dihej ku ndodheshin.

Pas raportimit, Policia ka nisur hetimet dhe, me konsultim të Prokurorit të Shtetit, rasti është iniciuar si “Person i zhdukur”.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vajzat e Junior 06 kampione të Kosovës në U16
Next article
Bob Dylan feston 85-vjetorin, ikona që ndryshoi historinë e muzikës moderne

Më Shumë

Sport

Arpagjik’t me mesazh pas finales: Shihemi sezonin tjetër me një Bashkim edhe më të fortë

Grupi i tifozëve “Arpagjik’t Prizren” ka reaguar pas përfundimit të sezonit të KB Bashkimi, duke falënderuar tifozët për përkrahjen gjatë gjithë kampionatit dhe duke...
Fokus

Ardian Gjini zhvillon takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren

Kandidati i AAK-së për kryeministër, Ardian Gjini, ka zhvilluar takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren, në kuadër të aktiviteteve dhe përgatitjeve për...

Numër i ngjashëm me vitet e kaluara, Kurtishi: Shërbimet onkologjike kryhen në QKUK, një herë në muaj në Prizren

Nuk ndalet Bashkimi, merret vesh me Divine Myles?

Trepça fiton dramën në Prizren, një fitore larg titullit kampion

Selmanaj: LDK në Prizren vazhdon mobilizimin për zgjedhjet parlamentare

I thyhet xhami dhe i vihet zjarri, digjet një lokal në Prizren

Sekuestrohen rreth 8 kg ari dhe argjend në Prizren, në vlerë mbi 460 mijë euro

Qytetari e quan “xhenaze” kryetarin e Prizrenit, ky i fundit ia kthen: “Nëse ki fare familje, përshëndeti krejt me rend”

Bedri Hamza nga Prizreni: Kosovës i duhet më shumë shpresë dhe optimizëm

Grevist Bytyqi përfaqëson Kosovën në World Para Athletics Grand Prix në Zvicër

Gjimnazistet dyshohet se rrahën brutalisht një bashkëmoshatare në Malishevë

Sejdi Bellanica, kryetar i AAK-së në Prizren, është kandidat për deputet

Shuhet Birçe Hasko, ikona e kinemasë shqiptare!

Shkurte Fejza takon ish-presidentin Clinton: Mirënjohje nga zemra në emër të popullit të Kosovës

Zafir Berisha bën thirrje për mbështetje të Ramush Haradinajt në zgjedhjet e 7 qershorit

Lajmet e Fundit