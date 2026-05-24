Zyrtare: Adrio Bailey, përforcimi më i ri i Bashkimit

By admin

Bashkimi ka zyrtarizuar transferimin e basketbollistit amerikan Adrio Bailey për edicionin e ri.

“Mirë se vjen, Adrio Bailey!”, ka njoftuar klubi prizrenas përmes rrjeteve sociale, duke prezantuar përforcimin më të ri të huaj të skuadrës, raporton PrizrenPress.

Bailey transferohet te Bashkimi pas paraqitjeve të mira me Prishtinën gjatë sezonit të kaluar, ku ishte një nga lojtarët më të dalluar të ekipit kryeqytetas. Pas largimit nga Kosova, ai u transferua në elitën e basketbollit izraelit, ku regjistroi mesatarisht 20.4 pikë dhe 7.4 kërcime për ndeshje.

Me afrimin e Bailey, Bashkimi vazhdon ndërtimin e skuadrës për sezonin e ri. Klubi prizrenas pritet t’i lirojë të gjithë basketbollistët e huaj nga edicioni i kaluar, me përjashtim të Shannon Shorter, me të cilin tashmë ka rinovuar kontratën./PrizrenPress.com/

Bob Dylan feston 85-vjetorin, ikona që ndryshoi historinë e muzikës moderne

"Kjo krizë nuk është e re, ka filluar që në shkurtin e 2025-s", Abrashi kritikon opozitën për bllokim të proceseve

Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje ka akuzuar opozitën se po bllokon institucionet dhe po e çon vendin drejt zgjedhjeve të reja. Abrashi tha se...
Sonte në Prizren shfaqet drama 'Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre'

Në Teatrin “Bekim Fehmiu” në Prizren do të shfaqet drama “Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre”, produksion i Qendrës Multimedia. Shfaqja mbahet sonte, në...

Arpagjik’t demolojnë palestrën “Sezai Surroi” pas ndeshjes Bashkimi–Trepça

Liria sot në Ferizaj, i duhet vetëm fitorja për playoff-in

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Muzeve me prezantimin e rikonceptimit të ekspozitës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Rock & Blues Festival rikthehet në Prizren për edicionin e katërt

Mohimi i barazisë gjuhësore dhe çështja shqiptare në Maqedoninë e Veriut

323 monedha nga dy euro të falsifikuara dyshohet se u deponuan në një bankë në Prizren

Junior 06 afër titullit, kalon në epërsi 2–0 në finalen e Play Off-it U16

Sulmoi fizikisht vajzën e tij, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Hoti shkruan për Marrëveshjen Uashingtonit, e thumbon Osmanin: VV-ja dhe ata që i shkonin pas e vlerësuan të dëmshme

Haradinaj: Malisheva në përkrahje të Aleancës dhe kandidatit për kryeministër, Ardian Gjini

DKA në Prizren diskuton me Ambasadën turke për bashkëpunim në arsim

Hapet Zyra Sektoriale Policore në Studençan

Qeveria në detyrë miraton pakon “Inflacioni 2.0”, nga 100 euro për pensionistë, punëtorët privat, fëmijë dhe studentë

Vazhdojnë dëgjimet publike në fshatrat e Suharekës për buxhetin 2027-2029

