Zyrtare: Adrio Bailey, përforcimi më i ri i Bashkimit

Bashkimi ka zyrtarizuar transferimin e basketbollistit amerikan Adrio Bailey për edicionin e ri.
“Mirë se vjen, Adrio Bailey!”, ka njoftuar klubi prizrenas përmes rrjeteve sociale, duke prezantuar përforcimin më të ri të huaj të skuadrës, raporton PrizrenPress.
Bailey transferohet te Bashkimi pas paraqitjeve të mira me Prishtinën gjatë sezonit të kaluar, ku ishte një nga lojtarët më të dalluar të ekipit kryeqytetas. Pas largimit nga Kosova, ai u transferua në elitën e basketbollit izraelit, ku regjistroi mesatarisht 20.4 pikë dhe 7.4 kërcime për ndeshje.
Me afrimin e Bailey, Bashkimi vazhdon ndërtimin e skuadrës për sezonin e ri. Klubi prizrenas pritet t’i lirojë të gjithë basketbollistët e huaj nga edicioni i kaluar, me përjashtim të Shannon Shorter, me të cilin tashmë ka rinovuar kontratën./PrizrenPress.com/
