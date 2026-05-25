Fokus

Komuna e Malishevës dhe UNDP mbështesin katër projekte të shoqërisë civile

By admin

Komuna e Malishevës dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) kanë nënshkruar marrëveshje financimi në kuadër të programit ReLOaD3, projekt i mbështetur nga Bashkimi Evropian.

Marrëveshja është nënshkruar në Prishtinë nga kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, dhe Dudley Tarlton, zëvendës përfaqësues i përhershëm i UNDP-së në Kosovë.

“Programi synon forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve lokale dhe shoqërisë civile”, thuhet në njoftimin e komunës, raporton PrizrenPress.

Në kuadër të këtij programi, mbështetje financiare kanë përfituar katër organizata të shoqërisë civile: “Miqësia”, PRAK – Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, “Rona/Fatjona” dhe Klubi i Futbollit të Femrave “16 Qershori”.

“Projektet e mbështetura fokusohen në përmirësimin e shërbimeve sociale, fuqizimin e grave dhe të rinjve, përfshirjen sociale dhe zhvillimin lokal në Komunën e Malishevës”, thuhet më tej.

Në ceremoninë e nënshkrimit mori pjesë edhe koordinatori Mehdi Krasniqi./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ekzekutohen shtesat prej 500 eurosh për lehonat
Next article
Dragashi nis përgatitjet për organizimin e Testit të Arritshmërisë dhe Maturës 2026

Më Shumë

Fokus

Gjendet personi i humbur në Prizren, ekipi i kërkim-shpëtimit jep detajet

Shoqata e Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim, njofton se pas kërkimeve intensive gjatë gjithë natës, është bërë e mundur gjetja e personit të humbur...
Fokus

Nënshkruhet marrëveshja për dislokimin e rezervuarit në Kalanë e Prizrenit

Ministria e Kulturës dhe Turizmit, Ministria e Ekonomisë dhe Hidroregjioni Jugor kanë nënshkruar një marrëveshje tripalëshe për realizimin e projektit kapital “Dislokimi i rezervuarit...

Ky është 79-vjeçari nga Prizreni që vdiq pasi iu këput lifti i improvizuar në shtëpi

QRTK Prizren forcon koordinimin me Rahovecin për trashëgiminë kulturore

Bashkimi ruan bërthamën e skuadrës: Vazhdojnë Bunjaku, Zeqiri dhe Shorter

Një grua në Malishevë sulmohet fizikisht nga burri dhe vëllëzërit e tij

Qeveria në detyrë miraton pakon “Inflacioni 2.0”, nga 100 euro për pensionistë, punëtorët privat, fëmijë dhe studentë

Në Muzeun e Hidroelektranës në Prizren promovohet libri “Arti i Udhërrëfimit”

Vajzat e Junior 06 kampione të Kosovës në U16

Haskuka: Parku i Biznesit në Prizren me rëndësi për zhvillimin ekonomik dhe politik në vend

Theret me thikë një person në orët e vona të natës në Prizren

Prizren/ I lëshuan kredi pa e ditur, kërkohet paraburgim ndaj dy punëtorëve të bankës

Junior 06 afër titullit, kalon në epërsi 2–0 në finalen e Play Off-it U16

Zafir Berisha bën thirrje për mbështetje të Ramush Haradinajt në zgjedhjet e 7 qershorit

Liria “shkatërron” Dinamon në Ferizaj, siguron playoff-in për Superligë

“Kjo krizë nuk është e re, ka filluar që në shkurtin e 2025-s”, Abrashi kritikon opozitën për bllokim të proceseve

Lajmet e Fundit