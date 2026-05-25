Dragashi nis përgatitjet për organizimin e Testit të Arritshmërisë dhe Maturës 2026

Komuna e Dragashit ka mbajtur një takim informues dhe koordinues me administruesit e Testit të Arritshmërisë dhe Testit të Maturës Shtetërore 2026 në shkollat e komunës.
Gjatë takimit, përfaqësuesi i DVSM-së – Divizioni për Vlerësim, Standarde dhe Monitorim në kuadër të MASHTI-t, Afrim Rrahmani, prezantoi detyrat, përgjegjësitë dhe procedurat që duhet të ndiqen nga administruesit gjatë organizimit dhe mbajtjes së testeve kombëtare.
Sipas komunës, takimi u vlerësua si i rëndësishëm për koordinimin dhe përgatitjen sa më të mirë të administruesve.
“Takimi u vlerësua si i rëndësishëm për koordinimin dhe përgatitjen sa më të mirë të administruesve, me qëllim që Testi i Arritshmërisë dhe Matura Shtetërore 2026 të zhvillohen sipas standardeve të përcaktuara nga MASHTI”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren