Dragashi nis përgatitjet për organizimin e Testit të Arritshmërisë dhe Maturës 2026

Komuna e Dragashit ka mbajtur një takim informues dhe koordinues me administruesit e Testit të Arritshmërisë dhe Testit të Maturës Shtetërore 2026 në shkollat e komunës.

Gjatë takimit, përfaqësuesi i DVSM-së – Divizioni për Vlerësim, Standarde dhe Monitorim në kuadër të MASHTI-t, Afrim Rrahmani, prezantoi detyrat, përgjegjësitë dhe procedurat që duhet të ndiqen nga administruesit gjatë organizimit dhe mbajtjes së testeve kombëtare.

Sipas komunës, takimi u vlerësua si i rëndësishëm për koordinimin dhe përgatitjen sa më të mirë të administruesve.

“Takimi u vlerësua si i rëndësishëm për koordinimin dhe përgatitjen sa më të mirë të administruesve, me qëllim që Testi i Arritshmërisë dhe Matura Shtetërore 2026 të zhvillohen sipas standardeve të përcaktuara nga MASHTI”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

Komuna e Malishevës dhe UNDP mbështesin katër projekte të shoqërisë civile
ATK: Nga 1 qershori, s'ka më pagesa cash mbi 2 mijë euro

