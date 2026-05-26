Fokus

VV bën homazhe për 27 martirët e Lagjes së Trimave në Prizren

By admin

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka bërë homazhe përkujtimore në nder të 27 martirëve të Lagjes së Trimave, të vrarë gjatë luftës në Kosovë.

Sipas njoftimit të LVV-së, masakra e Tusuzit konsiderohet ndër ngjarjet më të rënda të përjetuara nga qyteti i Prizrenit gjatë periudhës së luftës.

“Në kuadër të një operacioni brutal të forcave kriminale serbe, u vranë mizorisht 27 martirë, ndërsa rreth 250 shtëpi të kësaj lagjeje u dogjën dhe u shkatërruan”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

