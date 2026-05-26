Lajme

Rahoveci nderon në 27-vjetor dëshmorët e rënë në betejën e Hamocit

By admin

Në 27-vjetorin e rënies heroike, në Rahovec janë zhvilluar sot homazhe dhe përkujtime për dëshmorët Bekim Sylka, Besim Kabashi dhe Avni Thaçi, të cilët dhanë jetën për lirinë e Kosovës.

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me bashkëpunëtorë, veteranë dhe familjarë të të rënëve, ka bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Rahovec dhe te lapidari në Hamoc.

Sakrifica e tyre u vlerësua si pjesë e pandashme e historisë së luftës për liri në Kosovë.

“Sakrifica e dëshmorëve Bekim Sylka, Besim Kabashi dhe Avni Thaçi, mbetet pjesë e pandashme e historisë sonë më të lavdishme… Ata zgjodhën rrugën e flijimit për atdheun”, tha Latifi.

Në veçanti u përmend edhe dëshmori Bekim Sylka, i cili kishte lënë mërgimin për t’iu bashkuar Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe ra heroikisht më 26 maj 1999 në betejën e Hamocit.

“Lavdi dëshmorëve të kombit!”, përfundon ai./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
VV bën homazhe për 27 martirët e Lagjes së Trimave në Prizren
Next article
Donacion humanitar në Suharekë: Dhurohen 20 mijë kg miell për familjet në nevojë

Më Shumë

Fokus

Bedri Hamza nga Prizreni: Kosovës i duhet më shumë shpresë dhe optimizëm

Kandidati i PDK-së për kryeministër të Kosovës, Bedri Hamza, sonte ka marrë pjesë në “Rock&Blues Fest” në Prizren, bashkë me kryetarin e Komunës, Shaqir...
Lajme

Haskuka: Parku i Biznesit në Prizren me rëndësi për zhvillimin ekonomik dhe politik në vend

Ish-kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka bërë të ditur se ka zhvilluar një takim me ministren në detyrë Mimoza Kusari-Lila, ku kanë...

Samadrexha fiton finalen e tretë, kthehet në garë për titull

Totaj akuzon Qeverinë për korrupsion: Ka dhënë 2555 kontrata pa tender për 300 mln euro

Liria sot në Ferizaj, i duhet vetëm fitorja për playoff-in

ATK: Nga 1 qershori, s’ka më pagesa cash mbi 2 mijë euro

Theret me thikë një person në orët e vona të natës në Prizren

Hapet Zyra Sektoriale Policore në Studençan

QRTK Prizren forcon koordinimin me Rahovecin për trashëgiminë kulturore

Malisheva përballet me mungesë uji dhe energjie

Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit

Bashkimi kërkon reagimin në Prizren, Trepça një fitore larg titullit

Nënshkruhet marrëveshja për dislokimin e rezervuarit në Kalanë e Prizrenit

Pesë nxënës nga Prizreni në finalen e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe

Policia në Prizren apelon për kujdes nga SMS-të mashtruese në emër të bankave

Dragashi nis përgatitjet për organizimin e Testit të Arritshmërisë dhe Maturës 2026

Lajmet e Fundit