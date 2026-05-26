Rahoveci nderon në 27-vjetor dëshmorët e rënë në betejën e Hamocit

Në 27-vjetorin e rënies heroike, në Rahovec janë zhvilluar sot homazhe dhe përkujtime për dëshmorët Bekim Sylka, Besim Kabashi dhe Avni Thaçi, të cilët dhanë jetën për lirinë e Kosovës.
Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me bashkëpunëtorë, veteranë dhe familjarë të të rënëve, ka bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Rahovec dhe te lapidari në Hamoc.
Sakrifica e tyre u vlerësua si pjesë e pandashme e historisë së luftës për liri në Kosovë.
“Sakrifica e dëshmorëve Bekim Sylka, Besim Kabashi dhe Avni Thaçi, mbetet pjesë e pandashme e historisë sonë më të lavdishme… Ata zgjodhën rrugën e flijimit për atdheun”, tha Latifi.
Në veçanti u përmend edhe dëshmori Bekim Sylka, i cili kishte lënë mërgimin për t’iu bashkuar Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe ra heroikisht më 26 maj 1999 në betejën e Hamocit.
“Lavdi dëshmorëve të kombit!”, përfundon ai./PrizrenPress.com/
