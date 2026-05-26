Aktivitet sensibilizues në Prizren kushtuar Ditës Botërore të Melanomës

Me një aktivitet vetëdijesues, të martën në sheshin “Shatërvan” në Prizren është shënuar Dita Botërore e Melanomës, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të popullatës për kancerin e lëkurës.

Gjatë aktivitetit u theksua rëndësia e parandalimit dhe zbulimit të hershëm të kësaj sëmundjeje, si dhe nevoja për kontrolle të rregullta shëndetësore.

Për melanomën dhe rëndësinë e këtij aktiviteti kanë folur dr. Ilir Besimi dhe drejtoresha e Infermierisë pranë Spitalit të Prizrenit, Burbuqe Gash, të cilët kanë apeluar për kujdes dhe vetëdijesim më të madh të qytetarëve./TV Prizreni/

Tetë zyrtarë policorë nderohen me Medalje për Shpëtim Jete

Tetë zyrtarë policorë janë dekoruar me "Medalje për Shpëtim Jete" nga ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, në shenjë nderimi për...
Arpagjik't me mesazh pas finales: Shihemi sezonin tjetër me një Bashkim edhe më të fortë

Grupi i tifozëve “Arpagjik’t Prizren” ka reaguar pas përfundimit të sezonit të KB Bashkimi, duke falënderuar tifozët për përkrahjen gjatë gjithë kampionatit dhe duke...

Vetëvendosje takon rininë e Prizrenit

Arpagjik’t demolojnë palestrën “Sezai Surroi” pas ndeshjes Bashkimi–Trepça

Vdes një person në Prizren, u lëndua në shtëpinë e tij

Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit

Hamza nga Prizreni: Më 7 qershor, të zgjedhim ndryshimin përballë krizës

Sekuestrohen rreth 8 kg ari dhe argjend në Prizren, në vlerë mbi 460 mijë euro

“Ura e Kaltër” në Prizren merr pamje të re pas rivitalizimit të qendrës historike

Vdes 63-vjeçari në Prizren, trupi dërgohet për obduksion – nisin hetimet

Vajzat e Junior 06 kampione të Kosovës në U16

Hoti shkruan për Marrëveshjen Uashingtonit, e thumbon Osmanin: VV-ja dhe ata që i shkonin pas e vlerësuan të dëmshme

Donacion humanitar në Suharekë: Dhurohen 20 mijë kg miell për familjet në nevojë

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor

Grevist Bytyqi përfaqëson Kosovën në World Para Athletics Grand Prix në Zvicër

Dragashi nis përgatitjet për organizimin e Testit të Arritshmërisë dhe Maturës 2026

