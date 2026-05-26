Fokus

Në Prizren shënohet 27-vjetori i operacionit të UÇK-së `Shigjeta`

By admin

Sot në Prizren është shënuar 27-vjetori i operacionit “Shigjeta” i kryer nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Në këtë manifestim morën pjesë përfaqësues institucionalë, ish-komandantë dhe qytetarë.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, në fjalën e tij e vlerësoi operacionin “Shigjeta” më shumë se një aksion ushtarak, duke e cilësuar atë si një shprehje të vendosmërisë për liri.

Ai theksoi se luftëtarët e UÇK-së, me mbështetje edhe nga aleatët e NATO-s, ndërmorën ofensivë në shpatet e Pashtrikut me synim thyerjen e kufirit dhe krijimin e korridoreve për ndihmë ndaj luftëtarëve dhe popullsisë.

Sipas tij, sakrifica e tyre “hodhi themelet e shtetit të Kosovës” dhe mbetet udhërrëfyes për brezat e ardhshëm.

Totaj shtoi se luftëtarët përballuan “plumbat dhe granatimet” me qëndresë, duke theksuar nderimin për dëshmorët dhe duke vlerësuar luftën e UÇK-së si çlirimtare.

Në manifestim foli edhe ish-shefi i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Agim Çeku, i cili u shpreh i nderuar për pjesëmarrjen dhe përkujtoi rëndësinë e operacionit “Shigjeta”.

Ai tha se operacioni, ndonëse sipas tij ka mbetur për një kohë në heshtje, përfaqëson një nga veprimet më të rëndësishme të luftës së UÇK-së.

Çeku theksoi se operacioni kishte ndikim në mobilizimin e gjerë të shqiptarëve nga Kosova dhe diaspora, duke forcuar radhët e UÇK-së në një periudhë vendimtare të luftës.

Sipas tij, kjo dëshmoi vullnetin për sakrificë dhe gatishmërinë për të kontribuar në çlirimin e vendit./RTKlive/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Aktivitet sensibilizues në Prizren kushtuar Ditës Botërore të Melanomës
Next article
Hapet aplikimi për shtesat prej 100 euro për studentët

Më Shumë

Lajme

Vetëvendosje takon rininë e Prizrenit

Lëvizja VETËVENDOSJE! në Prizren ka zhvilluar një takim me të rinjtë e qytetit në kuadër të aktiviteteve të fushatës parazgjedhore. Në këtë aktivitet mori...
Lajme

Hoti me Abdixhikun e Osmanin, u uron mirëseardhje në Rahovec

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për deputet, Avdullah Hoti ka marrë pjesë në një tubim në Rahovec me Lumir Abdixhikun e Avdullah Hotin. Në...

Hoti shkruan për Marrëveshjen Uashingtonit, e thumbon Osmanin: VV-ja dhe ata që i shkonin pas e vlerësuan të dëmshme

Arpagjik’t me mesazh pas finales: Shihemi sezonin tjetër me një Bashkim edhe më të fortë

Ekzekutohen shtesat prej 500 eurosh për lehonat

U zhduk nga shtëpia në Prizren, 14-vjeçarja gjendet pas disa orësh dhe kthehet te familja

Malisheva përballet me mungesë uji dhe energjie

Muriqi në “radarin” e Real Madridit

Tetë zyrtarë policorë nderohen me Medalje për Shpëtim Jete

Nënshkruhet marrëveshja për dislokimin e rezervuarit në Kalanë e Prizrenit

Pesë nxënës nga Prizreni në finalen e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe

Liria sot në Ferizaj, i duhet vetëm fitorja për playoff-in

Liria “shkatërron” Dinamon në Ferizaj, siguron playoff-in për Superligë

Dukagjini shkruan histori, fiton Kupën e Kosovës dhe siguron Evropën

Hapet aplikimi për shtesat prej 100 euro për studentët

Shuhet Birçe Hasko, ikona e kinemasë shqiptare!

Lajmet e Fundit