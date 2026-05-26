Hapet aplikimi për shtesat prej 100 euro për studentët

Ministri në detyrë i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka njoftuar se nga sot ka filluar zyrtarisht procesi i aplikimit për mbështetjen e njëhershme financiare prej 100 eurosh për të gjithë studentët.
Ky proces do të kryhet plotësisht në mënyrë digjitale përmes platformës shtetërore e-Kosova.
Sipas udhëzimeve të ndara nga ministri Murati, studentët duhet të kyçen në llogarinë e tyre në e-Kosova, të shkojnë te rubrika e shërbimeve dhe të përzgjedhin kategorinë e quajtur familja. Për t’u dalë në ndihmë të gjithë aplikuesve, sistemi ofron dy lloje të ndryshme formularësh.
Formulari i parë është i dedikuar për studentët që janë shtetas të Republikës së Kosovës, ndërsa formulari i dytë është për ata që nuk kanë shtetësi të Kosovës por që ndjekin rregullisht studimet në ndonjë nga universitetet e vendit.
Ai ka bërë të ditur se platforma do të pranojë aplikime vetëm për një kohë të kufizuar, pasi afati i fundit për dorëzimin e kërkesës është data 5 qershor 2026.
