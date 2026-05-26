Lajme

Hapet aplikimi për shtesat prej 100 euro për studentët

By admin

Ministri në detyrë i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka njoftuar se nga sot ka filluar zyrtarisht procesi i aplikimit për mbështetjen e njëhershme financiare prej 100 eurosh për të gjithë studentët.

Ky proces do të kryhet plotësisht në mënyrë digjitale përmes platformës shtetërore e-Kosova.

Sipas udhëzimeve të ndara nga ministri Murati, studentët duhet të kyçen në llogarinë e tyre në e-Kosova, të shkojnë te rubrika e shërbimeve dhe të përzgjedhin kategorinë e quajtur familja. Për t’u dalë në ndihmë të gjithë aplikuesve, sistemi ofron dy lloje të ndryshme formularësh.

Formulari i parë është i dedikuar për studentët që janë shtetas të Republikës së Kosovës, ndërsa formulari i dytë është për ata që nuk kanë shtetësi të Kosovës por që ndjekin rregullisht studimet në ndonjë nga universitetet e vendit.

Ai ka bërë të ditur se platforma do të pranojë aplikime vetëm për një kohë të kufizuar, pasi afati i fundit për dorëzimin e kërkesës është data 5 qershor 2026.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Në Prizren shënohet 27-vjetori i operacionit të UÇK-së `Shigjeta`
Next article
Rahoveci apo Kastrioti do ta bëjnë hapin e radhës drejt titullit?

Më Shumë

Fokus

Qeveria mbështet projektin për furnizimin e Malishevës me ujë të pijes

Në ambientet e KRU “Hidroregjioni Jugor” në Banjë të Malishevës është prezantuar Studimi i Fizibilitetit për furnizimin me ujë të pijes të Komunës së...
Sport

Liria sot në Ferizaj, i duhet vetëm fitorja për playoff-in

Liria zhvillon sot ndeshjen e fundit të sezonit në Raiffeisen Liga e Parë, ku në Ferizaj përballet me Dinamon në një duel vendimtar për...

Sekuestrohen rreth 8 kg ari dhe argjend në Prizren, në vlerë mbi 460 mijë euro

Zafir Berisha bën thirrje për mbështetje të Ramush Haradinajt në zgjedhjet e 7 qershorit

Tejeci: Parku i Inovacionit në Prizren nuk po e përmbush funksionin ekonomik të pritur

Gjashtë serbë arrestohen afër manastirit në Prizren

Zbulohen 8 kyçje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

Vazhdojnë dëgjimet publike në fshatrat e Suharekës për buxhetin 2027-2029

Komuna e Suharekës vazhdon dëgjimet publike për buxhetin 2027-2029

Arpagjik’t demolojnë palestrën “Sezai Surroi” pas ndeshjes Bashkimi–Trepça

Arpagjik’t me mesazh pas finales: Shihemi sezonin tjetër me një Bashkim edhe më të fortë

Muriqi në “radarin” e Real Madridit

Ky është 79-vjeçari nga Prizreni që vdiq pasi iu këput lifti i improvizuar në shtëpi

Prizren: Vdes një person në Emergjencë, rasti në hetime

Pesë nxënës nga Prizreni në finalen e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe

Malisheva përballet me mungesë uji dhe energjie

Lajmet e Fundit