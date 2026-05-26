Rahoveci apo Kastrioti do ta bëjnë hapin e radhës drejt titullit?

Kastrioti e Rahoveci e luajnë të mërkurën mbrëma ndeshjen e tretë të serisë finale të pley-off-it në Superligën e Kosovës në hendboll në konkurrencë të meshkujve.

Ndeshja zhvillohet prej orës 20:00 në palestrën “Bill Clinton” në Ferizaj, që pritet të mbushet me shikues.

Pas dy ndeshjeve, rezultati është 1:1. Kështu që të dy skuadrat synojnë ta bëjnë hapin e madh drejt titullit të kampionit. Skuadra me tri fitore, shpallet kampione.

Një javë më parë, Kastrioti fitoi në Ferizaj me rezultat 37:31. Edhe më bindës ishte Rahoveci në ndeshjen e dytë në shtëpi, të cilën e fitoi 34:24.

Ndeshja e tretë pritet të jetë më e barabartë dhe me rivalitet më të madh./PrizrenPress.com/

