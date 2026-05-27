Kultivoheshin në arë me patate, policia zbulon 100 bimë kanabisi në Rahovec

By admin

Policia e Kosovës ka zbuluar një numër të madh bimësh të dyshuara narkotike në komunën e Rahovecit.

Sipas raportit policor, më 26 maj 2026, rreth orës 09:00, në një arë të mbjellë me patate janë vërejtur disa bimë të dyshuara të llojit “Kanabis Sativa”.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore, të cilat kanë identifikuar gjithsej 100 bimë të dyshuara.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent, i cili ka urdhëruar që të merren mostra për ekzaminim, ndërsa më pas bimët të asgjësohen.

Hetimet për rastin janë duke vazhduar.

