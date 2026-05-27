Totaj viziton Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren për Kurban Bajramit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, së bashku me kandidatët për deputetë, drejtorë, asambleistë dhe bashkëpunëtorë të kabinetit, ka vizituar Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit me rastin e festës së Kurban Bajramit.
Delegacioni komunal u prit nga kryetari i KBI-së në Prizren, Valon ef. Ibrahimi, kryeimami Orhan ef. Bislimaj dhe bashkëpunëtorët e tyre, me të cilët u shkëmbyen urime për festën.
“Sot, bashkë me kandidatët për deputetë, drejtorë, asambleistë dhe bashkëpunëtorë të kabinetit, vizituam Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit me rastin e festës së Kurban Bajramit”, ka njoftuar Totaj.
Ai theksoi se “Kurban Bajrami na rikujton vlerat e sakrificës, solidaritetit, përkushtimit dhe kujdesit ndaj njëri-tjetrit”, duke shtuar se kjo festë duhet të shërbejë për forcimin e lidhjeve familjare, miqësisë dhe bashkëjetesës.
Në urimin e tij, Totaj uroi qytetarët me mesazhin: “Me fat Kurban Bajrami! Qofshi të bekuar me shëndet, paqe dhe mirëqenie në familjet tuaja!”/PriztenPress.com/
