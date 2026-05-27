Fokus

Totaj viziton Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren për Kurban Bajramit

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, së bashku me kandidatët për deputetë, drejtorë, asambleistë dhe bashkëpunëtorë të kabinetit, ka vizituar Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit me rastin e festës së Kurban Bajramit.

Delegacioni komunal u prit nga kryetari i KBI-së në Prizren, Valon ef. Ibrahimi, kryeimami Orhan ef. Bislimaj dhe bashkëpunëtorët e tyre, me të cilët u shkëmbyen urime për festën.

“Sot, bashkë me kandidatët për deputetë, drejtorë, asambleistë dhe bashkëpunëtorë të kabinetit, vizituam Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit me rastin e festës së Kurban Bajramit”, ka njoftuar Totaj.

Ai theksoi se “Kurban Bajrami na rikujton vlerat e sakrificës, solidaritetit, përkushtimit dhe kujdesit ndaj njëri-tjetrit”, duke shtuar se kjo festë duhet të shërbejë për forcimin e lidhjeve familjare, miqësisë dhe bashkëjetesës.

Në urimin e tij, Totaj uroi qytetarët me mesazhin: “Me fat Kurban Bajrami! Qofshi të bekuar me shëndet, paqe dhe mirëqenie në familjet tuaja!”/PriztenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet një person në rrugën Restelicë–Strezimir , policia i gjen thikë dhe sprej
Next article
VV në Prizren uron Kurban Bajramin, bën homazhe te varret e dëshmorëve

Më Shumë

Lajme

Tejeci: Parku i Inovacionit në Prizren nuk po e përmbush funksionin ekonomik të pritur

Kryetari i Odës së Ndërmarrësve dhe Zejtarëve të Prizrenit, Afrim Tejeci, ka vlerësuar se Parku i Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren, i promovuar që...
Lajme

Numër i ngjashëm me vitet e kaluara, Kurtishi: Shërbimet onkologjike kryhen në QKUK, një herë në muaj në Prizren

Gjatë vitit 2026 është vërejtur numër i ngjashëm i pacientëve dhe rasteve të reja me sëmundje malinje krahasuar me vitet paraprake. Kështu ka thënë në...

Hapet Zyra Sektoriale Policore në Studençan

LDK në Prizren uron besimtarët myslimanë për Kurban Bajramin

Sulmoi fizikisht vajzën e tij, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Hoti shkruan për Marrëveshjen Uashingtonit, e thumbon Osmanin: VV-ja dhe ata që i shkonin pas e vlerësuan të dëmshme

Rock & Blues Festival rikthehet në Prizren për edicionin e katërt

“Një emër që s’shuhet kurrë” – Arpagjik’t përkulen para Përparim Thaçit

Vajzat e Junior 06 kampione të Kosovës në U16

Ekzekutohen shtesat prej 500 eurosh për lehonat

Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, dyshohet se shtiu me armë gjatë një ahengu

Prizren/ I lëshuan kredi pa e ditur, kërkohet paraburgim ndaj dy punëtorëve të bankës

Dërgohet pa shenje jete një person në QKMF të Malishevës

Tërnava uron qytetarët për festën e Kurban Bajramit, bën thirrje për unitet: Fushata me akuza e urrejtje nuk i shërben të ardhmes

Samadrexha fiton finalen e tretë, kthehet në garë për titull

Muriqi në “radarin” e Real Madridit

Lajmet e Fundit