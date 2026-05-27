VV në Prizren uron Kurban Bajramin, bën homazhe te varret e dëshmorëve

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka nisur aktivitetet e Ditës së Kurban Bajramit me homazhe pranë varreve të dëshmorëve dhe vizita në strukturat e Bashkësisë Islame në Prizren.
Sipas njoftimit të LVV-së, aktivitetet u zhvilluan në frymën e respektit, solidaritetit dhe harmonisë.
“Sot, në ditën e Kurban Bajramit, e nisëm me nderim dhe përulësi pranë varreve të dëshmorëve, duke kujtuar sakrificën dhe kontributin e tyre për lirinë dhe dinjitetin tonë. Më pas, vizituam dhe përcollëm urimet tona për strukturat e Bashkësisë Islame në Prizren”, thuhet në njoftim.
LVV në Prizren uroi qytetarët me mesazhin: “Me Fat Kurban Bajramin! Paqe, shëndet dhe begati në çdo familje.”/PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren