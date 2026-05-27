VV në Prizren uron Kurban Bajramin, bën homazhe te varret e dëshmorëve

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka nisur aktivitetet e Ditës së Kurban Bajramit me homazhe pranë varreve të dëshmorëve dhe vizita në strukturat e Bashkësisë Islame në Prizren.

Sipas njoftimit të LVV-së, aktivitetet u zhvilluan në frymën e respektit, solidaritetit dhe harmonisë.

“Sot, në ditën e Kurban Bajramit, e nisëm me nderim dhe përulësi pranë varreve të dëshmorëve, duke kujtuar sakrificën dhe kontributin e tyre për lirinë dhe dinjitetin tonë. Më pas, vizituam dhe përcollëm urimet tona për strukturat e Bashkësisë Islame në Prizren”, thuhet në njoftim.

LVV në Prizren uroi qytetarët me mesazhin: “Me Fat Kurban Bajramin! Paqe, shëndet dhe begati në çdo familje.”/PrizrenPress.com/

