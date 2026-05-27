“Një emër që s’shuhet kurrë” – Arpagjik’t përkulen para Përparim Thaçit

Grupi i tifozëve të Lirisë, “Arpagjik’t”, ka përkujtuar ish-futbollistin e klubit dhe dëshmorin e UÇK-së, Përparim Thaqi, në përvjetorin e rënies së tij heroike.
Në reagimin e tyre, tifozët kanë shprehur respekt dhe nderim për sakrificën e tij, duke e cilësuar si një figurë që mbetet e paharruar për klubin, qytetin dhe kombin.
“Arpagjik’t sot përkulen me respekt para emnit të Përparim Thaçit, ish-futbollistit të FC Liria dhe dëshmorit që e dha jetën për lirinë e vatanit”, thuhet në mesazhin e tyre, raporton PrizrenPress.
Ata kanë theksuar se ai mbetet shembull i bashkimit të sportit me sakrificën për atdheun.
“Ai luftoi me zemër si në fushën e blertë, ashtu edhe për tokën që e deshi mbi gjithçka. Sakrifica e tij mbetet krenari për qytetin, klubin dhe çdo shqiptar”, thuhet më tej.
Në fund, tifozët e kanë përmbyllur mesazhin me nderim të veçantë: “Në përvjetorin e rënies së tij heroike, e kujtojmë me mall e nderim një emër që s’shuhet kurrë. Lavdi e përjetshme dëshmorit Përparim Thaçi!”./PrizrenPress.com/
