Berisha uron Bashkësinë Islame të Prizrenit për Kurban Bajramin

Kryetari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit (BDP), Zafir Berisha, ka vizituar Bashkësinë Islame në Prizren me rastin e festës së Kurban Bajramit.

Së bashku me bashkëpunëtorë të tij, Berisha ka uruar kryetarin dhe kryesinë e Bashkësisë Islame, duke përcjellë mesazhe për më shumë solidaritet dhe mirëkuptim në shoqëri.

“Në respekt të festës së Kurban Bajramit, sot bashkë me bashkëpunëtorë nga BD vizituam dhe uruam kryetarin dhe kryesinë e Bashkësisë Islame në Prizren për këtë festë të madhe, me shpresën që festa të tilla të na shërbejnë si motiv për më shumë mirëkuptim, punë dhe solidaritet në shoqërinë tonë”, ka deklaruar Berisha./PrizrenPress.com/

