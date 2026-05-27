Osmani viziton Shtëpinë e të Moshuarve në Suharekë: Ndamë së bashku dashurinë e festës

E shoqëruar edhe me bashkëpunëtorë, Osmani është pritur nga humanisti Halil Kastrati dhe të moshuarit që qëndrojnë në këtë shtëpi.
Osmani ka thënë se një shoqëri që harron të moshuarit e saj, humb shpirtin dhe se një shtet që nuk ua kthen dinjitetin atyre që sakrifikuan gjithçka, sipas saj, humb kuptimin.
“Sot, në Shtëpinë e të Moshuarve në Suharekë, ndamë së bashku dashurinë e ngrohtësinë e festës së Bajramit. Është përgjegjësi njerëzore e shoqërore që askush të mos ndihet i vetmuar në vendin për të cilin dha gjithë jetën. Faleminderit për mikpritjen dhe zemrën e madhe, Hoxhë Halil Kastrati”, ka shkruar Osmani në Facebook.
