PDK në Prizren nis fushatën me homazhe te Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë

Partia Demokratike e Kosovës në Prizren ka nisur sot fushatën për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit me homazhe te Varrezat e Dëshmorëve të UÇK-së në Landovicë.

Kryetari i degës së PDK-së në Prizren, Shaqir Totaj, tha se fushata ka nisur në nderim të sakrificës dhe amanetit të dëshmorëve për Kosovën.

“Partia Demokratike e Kosovës, e dalë nga vlerat e luftës çlirimtare, nisi angazhimin për zgjedhjet me vizionin për ndryshim dhe rikthimin e besimit e shpresës tek qytetarët, nën sloganin ‘Stop krizës, ndrysho Kosovën’. Lavdi dëshmorëve të kombit!”, ka deklaruar Totaj.

Në aktivitet morën pjesë edhe anëtarë dhe mbështetës të partisë, të cilët bënë homazhe në kujtim të dëshmorëve të UÇK-së./PrizrenPress.com/

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit
Liria – Dinamo, nesër barazhi për Superligë

