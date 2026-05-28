PDK në Prizren nis fushatën me homazhe te Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë

Partia Demokratike e Kosovës në Prizren ka nisur sot fushatën për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit me homazhe te Varrezat e Dëshmorëve të UÇK-së në Landovicë.
Kryetari i degës së PDK-së në Prizren, Shaqir Totaj, tha se fushata ka nisur në nderim të sakrificës dhe amanetit të dëshmorëve për Kosovën.
“Partia Demokratike e Kosovës, e dalë nga vlerat e luftës çlirimtare, nisi angazhimin për zgjedhjet me vizionin për ndryshim dhe rikthimin e besimit e shpresës tek qytetarët, nën sloganin ‘Stop krizës, ndrysho Kosovën’. Lavdi dëshmorëve të kombit!”, ka deklaruar Totaj.
Në aktivitet morën pjesë edhe anëtarë dhe mbështetës të partisë, të cilët bënë homazhe në kujtim të dëshmorëve të UÇK-së./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren