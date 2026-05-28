Spërkatje kundër EHKK-së në pesë fshatra të Malishevës, publikohet orari

Komuna e Malishevës ka bërë të ditur se do të zhvillohet spërkatje selektive nga toka kundër Etheve Hemorragjike Krime-Kongo (EHKK) në fshatrat Dragobil, Pallankë, Burim, Gurbardh dhe Turjakë, në hapësirat publike dhe private.
Sipas orarit të publikuar, Dragobili do të spërkatet më 29.05.2026 nga ora 08:00 deri në 12:00, ndërsa Burimi dhe Pallanka më 30.05.2026 në të njëjtin orar. Në Gurbardh spërkatja do të realizohet më 31.05.2026, kurse në Turjakë më 01.06.2026, po ashtu nga ora 08:00 deri në 12:00.
Nga komuna është apeluar që banorët të marrin masat e duhura preventive gjatë realizimit të këtij procesi. “Obligohen banorët që t’i marrin masat e duhura preventive”, thuhet në njoftim.
Po ashtu, është bërë e ditur se orari dhe datat mund të ndryshojnë varësisht nga kushtet meteorologjike./PrizrenPress.com/
