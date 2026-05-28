Policia në Prizren sekuestron dy armë zjarri

Brenda dy ditëve të fundit, Policia e Kosovës në Prizren ka sekuestruar dy armë zjarri në raste të ndara, duke parandaluar përdorimin e tyre të paautorizuar dhe duke rritur nivelin e sigurisë publike.

Sipas policisë, rasti i parë ka ndodhur më 25.05.2026, rreth orës 23:20, në fshatin Lubizhdë e Hasit, pas një denoncimi për të shtëna me armë.

Patrulla policore ka identifikuar të dyshuarin, i cili ka pranuar se kishte shtënë gjatë një gazmendi familjar dhe ka dorëzuar vullnetarisht një armë me gaz të tipit “ZORAKI M”, një karikator, 28 fishekë dhe 8 gëzhoja. Me urdhër të prokurorit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa provat materiale janë sekuestruar.

Rasti i dytë është regjistruar më 27.05.2026, rreth orës 23:15, në rrugën “Remzi Ademaj” në Prizren.

Gjatë një kontrolli rutinë në një lokal, tek një i dyshuar është gjetur një pistoletë me këllëf, një karikator dhe 14 fishekë. Pas intervistimit në prani të avokatit mbrojtës dhe me urdhër të prokurorit kujdestar, i dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa arma dhe municioni janë sekuestruar si prova materiale.

Policia e Kosovës ka theksuar se mbetet e përkushtuar në parandalimin e mbajtjes së paautorizuar të armëve dhe garantimin e rendit e sigurisë publike./PrizrenPress.com/

Aksident mes dy veturave në Rugovë të Hasit, dy të lënduar
Apeli vërteton dënimin me burgim prej 24 vitesh të Dibran Hoxhës, i akuzuar për vrasjen e kuksianit më 2023

