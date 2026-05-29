“Kam me ju vra të gjithëve” – Rahovecasi dyshohet se kërcënoi nënën, policia i gjen edhe drogë në banesë

By admin

Policia në Kosovë kanë nisur hetimet ndaj një personi në Rahovec, nën dyshimet për dhunë të rëndë në familje dhe posedim të substancave narkotike.

Rasti ka ndodhur në rrugën “Xhelal Hajda”, ku i dyshuari ka kanosur seriozisht me jetë nënën e tij.

Sipas të dhënave nga organet e hetuesisë, ngjarja ka ndodhur në orët e mbrëmjes, ndërsa i dyshuari raportohet se ka qenë në gjendje të rënduar emocionale. Në dëshmitë e siguruara nga kallëzimi penal, kanosja ndaj viktimës ndërlidhet me motive të kaluara familjare, specifikisht me vrasjen e babait të të dyshuarit.

Pas denoncimit të rastit, Prokuroria e Shtetit në koordinim me Policinë e Kosovës ka iniciuar procedurën penale për veprën “Dhunë në familje”.

Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e të dyshuarit, zyrtarët policorë kanë gjetur dhe sekuestruar edhe një sasi prej rreth 4.5 gramë substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë.

Policia dhe prokuroria janë duke vazhduar veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, teksa i dyshuari ngarkohet për dy vepra të ndara penale.

'As të gjallë, as të vdekur' –Ja ku u mbajt për gjysmë shekulli trupi i Azem Galicës që serbët të mos e gjenin kurrë
Sot Liria dhe Dinamo përballen në sfidën e barazhit

Hamza nga Prizreni: Më 7 qershor, të zgjedhim ndryshimin përballë krizës

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidati për Kryeministër, Bedri Hamza, ka marrë pjesë sonte në Prizren në prezantimin e kandidatëve për deputetë...
Rahoveci nderon në 27-vjetor dëshmorët e rënë në betejën e Hamocit

Në 27-vjetorin e rënies heroike, në Rahovec janë zhvilluar sot homazhe dhe përkujtime për dëshmorët Bekim Sylka, Besim Kabashi dhe Avni Thaçi, të cilët...

Sonte në Prizren shfaqet drama ‘Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre’

Hapet aplikimi për shtesat prej 100 euro për studentët

Atmaxhë/ Dredhëza, kulturë fitimprurëse që po avancon fermerët kosovarë

Vetëvendosje takon rininë e Prizrenit

Bedri Hamza nga Prizreni: Kosovës i duhet më shumë shpresë dhe optimizëm

Operacion shpëtimi në malet e Sharrit, ekipet e ShKShMK-së në terren

Rock & Blues Festival rikthehet në Prizren për edicionin e katërt

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 866 gjoba

“Një emër që s’shuhet kurrë” – Arpagjik’t përkulen para Përparim Thaçit

Kanoset me thikë polici në Suharekë, arrestohet një person

Charlotte FC me ofertë për Vedat Muriqin

Liria përkujton Përparim Thaçin: “Emri yt nuk harrohet kurrë”

Tejeci: Parku i Inovacionit në Prizren nuk po e përmbush funksionin ekonomik të pritur

Qeveria mbështet projektin për furnizimin e Malishevës me ujë të pijes

Lajmet e Fundit