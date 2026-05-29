Dragashi organizon turne futbolli për fëmijë me rastin e 1 Qershorit

Me rastin e 1 Qershorit – Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, Komuna e Dragashit përmes Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, në bashkëpunim me Lidhja Rajonale e Futbollit në Prizren, do të organizojë një turne futbolli me moton “Futbolli na bashkon”.
Sipas komunës, në këtë aktivitet do të marrin pjesë grupmoshat e reja, përfshirë fëmijët parashkollorë dhe nxënësit e klasave fillore të shkollave të komunës, raporton PrizrenPress. Turneu do të mbahet më 1 qershor 2026, nga ora 11:00 deri në 12:00, në Sheshin e Dëshmorëve në Dragash.
Para fillimit të turneut, duke nisur nga ora 10:00, do të organizohen aktivitete të veçanta me fëmijët e çerdhes.
“Ftohen qytetarët që me praninë e tyre t’i mbështesin këto aktivitete sportive dhe festive, të cilat synojnë promovimin e sportit dhe bashkëpunimin ndërmjet fëmijëve”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
