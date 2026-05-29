'Transferimi i vitit', Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja

Pak ditë pasi “The Athletic” e ka vlerësuar si transferimin më të mirë të Premierligë për edicionin 2025/26, Granit Xhakës i është dhënë çmim edhe nga “BBC”-ja.

Mediumi i madh anglez e ka vlerësuar kapitenin e Sunderlandit si transferimin më të mirë të sezonit në elitën angleze. “Rezultati pas votave të analistëve tonë është se Granit Xhaka e ka fituar çmimin e ‘BBC’-së si transferimi më i mirë i sezonit në Premier League”, ka shkruar “BBC”-ja.

Për Xhakën vlerësimet nga njohësit e futbollit ishin të gjitha pozitve. 33-vjeçari, që është edhe kapiten i Zvicrës, ka siguruar Ligën e Evropës me Sunderlandin.

Ai është transferuar te Sunderlandi në verën e vitit të kaluar dhe menjëherë është bërë kapiten i skuadrës.

Xhaka ka shënuar një gol dhe gjashtë asistime dhe shumë paraqitje të mëdha. Në vlerësimin e tij morën pjesë 96 analistë të futbollit në “BBC”, ndërsa ishin 27 kategori të ndryshme për çmimet që janë dhënë në Premierligën, Premiershipin e Skocisë, Superligën të futbollistët dhe Ligën e futbollit anglez.

