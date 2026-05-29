FokusKulture

Sezoni i festivaleve në Prizren fillon nesër me Bunarfest

By admin

Sezoni i festivaleve në Prizren do të hapet këtë fundjavë me edicionin e 22-të të festivalit tradicional Bunarfest, një nga ngjarjet më unike dhe më të veçanta verore në qytet. Festivali do të mbahet më 30 dhe 31 maj dhe sjell aktivitete të shumta kulturore, muzikore dhe sportive.

Bunarfest njihet për garën karakteristike të lëshimit me goma traktori në lumin Lumbardh, aktivitet që çdo vit tërheq pjesëmarrës dhe vizitorë të shumtë nga vendi dhe jashtë tij.

Ndërkaq, kjo fundjavë simbolizon edhe fillimin e sezonit të festivaleve në Prizren, qytet i njohur për atmosferën kulturore dhe organizimet e shumta gjatë periudhës verore.

Festivali do të nisë me aktivitetin ndërgjegjësues për pastrimin e lumit Lumbardh, me synim rritjen e vetëdijes qytetare për mbrojtjen e mjedisit dhe lumenjve. Ky aktivitet do të mbahet të premten, më 30 maj, duke filluar nga ora 11:00, me pikëtakim te Ura e Marashit, nën moton “Lum na për lumin!”. Pjesëmarrja është vullnetare dhe e hapur për të gjithë qytetarët.

Mbrëmja e së premtes do të vazhdojë me koncert muzikor në hapësirën e Autostradës Hangar në ITP (Innovation and Training Park), duke filluar nga ora 21:00. Në skenë do të performojë bendi nga Shqipëria “The Rituals”, i njohur për ndërthurjen e instrumenteve tradicionale me tinguj elektronikë dhe performancë live. Programi muzikor do të përmbyllet nga DJ “La Baresha” nga Prishtina, e cila do të sjellë atmosferë festive me setin e saj muzikor.

Sa i përket aktivitetit kryesor të festivalit, garës së lëshimit me goma në lumin Lumbardh, organizatorët kanë bërë të ditur se aplikimet për pjesëmarrje janë mbyllur pas interesimit të madh që ka tejkaluar numrin e paraparë të garuesve.

Sipas organizatorëve, edicioni i sivjetmë pritet të shënojë numër rekord pjesëmarrësish, me mbi 80 garues nga Kosova dhe vende të ndryshme të botës, të cilët do të përjetojnë emocionet dhe adrenalinën unike që ofron Bunarfest.

Agjenda e plotë e festivalit:

E shtunë, 30 Maj
11:00 Pastrimi i lumit Lumbardhi

21:00 Koncert nga bendi “The Rituals” dhe DJ “La Baresha”

E diel, 31 Maj

13:00 Gara e lëshimit me goma
14:30 Ceremonia e medaljeve
15:00 Afterparty në Kej

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
‘Transferimi i vitit’, Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja
Next article
Malisheva ashpërson masat ndaj ndotësve, Kastrati vlerëson kontributin e bizneseve

Më Shumë

Fokus

VV në Prizren uron Kurban Bajramin, bën homazhe te varret e dëshmorëve

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka nisur aktivitetet e Ditës së Kurban Bajramit me homazhe pranë varreve të dëshmorëve dhe vizita në strukturat e Bashkësisë...
Fokus

Kultivoheshin në arë me patate, policia zbulon 100 bimë kanabisi në Rahovec

Policia e Kosovës ka zbuluar një numër të madh bimësh të dyshuara narkotike në komunën e Rahovecit. Sipas raportit policor, më 26 maj 2026, rreth...

Bob Dylan feston 85-vjetorin, ikona që ndryshoi historinë e muzikës moderne

Liria sot në Ferizaj, i duhet vetëm fitorja për playoff-in

Zhduket vajza 14-vjeçare në Prizren, dyshohet se iku me një të mitur tjetër

Shuhet Birçe Hasko, ikona e kinemasë shqiptare!

Vetëvendosje takon rininë e Prizrenit

Zyrtare: Adrio Bailey, përforcimi më i ri i Bashkimit

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

Ekzekutohen shtesat prej 500 eurosh për lehonat

Bedri Hamza nga Prizreni: Kosovës i duhet më shumë shpresë dhe optimizëm

Rahoveci nderon në 27-vjetor dëshmorët e rënë në betejën e Hamocit

Igor Jovovic mbetet në krye të Bashkimit edhe për një sezon tjetër

Ardian Gjini merr “timonin” e AAK-së

ATK: Nga 1 qershori, s’ka më pagesa cash mbi 2 mijë euro

Theret me thikë një person në orët e vona të natës në Prizren

Lajmet e Fundit