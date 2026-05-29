Lajme

Malisheva ashpërson masat ndaj ndotësve, Kastrati vlerëson kontributin e bizneseve

By admin

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka vlerësuar kontributin e bizneseve lokale në aksionin për pastrimin e ambientit, ndërsa njëkohësisht ka paralajmëruar masa më të ashpra ndaj ndotësve.

Së bashku me drejtorin e Inspektoratit, Jakup Gashi, drejtorin e Bujqësisë, Sylë Dukolli, dhe drejtorin e Financave, Blerim Thaqi, Kastrati ka vizituar fshatin Shkarashnik, ku ka takuar biznesmenin Naim Selmanaj dhe e ka falënderuar për kontributin e tij në largimin e mbeturinave.

Gjatë vizitës, kryetari i komunës vlerësoi angazhimin e bizneseve dhe qytetarëve që po ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes mjedisore.

“Ruajtja e ambientit është përgjegjësi e përbashkët”, thuhet në njoftimin e komunës.

Nga ana tjetër, Kastrati dhe drejtori i Inspektoratit, Jakup Gashi, u kanë bërë thirrje qytetarëve që të mos hedhin mbeturina në vende të palejuara, duke paralajmëruar monitorim të vazhdueshëm të lokacioneve të pastruara.

“Shumë nga lokacionet ku po zhvillohen aktivitetet e pastrimit do të jenë nën monitorim të vazhdueshëm dhe ndaj personave që ndotin ambientin do të shqiptohen gjoba mandatore, në përputhje me legjislacionin në fuqi”, thuhet në njoftim.

“Malisheva është e jona. Ta ruajmë dhe të kujdesemi për të!”, ishte mesazhi i përbashkët i përfaqësuesve komunalë gjatë vizitës në Shkarashnik./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sezoni i festivaleve në Prizren fillon nesër me Bunarfest
Next article
Dhjetë lidhje të paautorizuara zbulohen në rrjetin e ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Më Shumë

Sport

“Nga fusha e blertë në vijën e frontit…” – Munishi nderon ish-futbollistin e Lirisë, Përparim Thaçi

Trajneri i Lirisë, Ismet Munishi, ka përkujtuar ish-futbollistin e klubit prizrenas dhe dëshmorin e UÇK-së, Përparim Thaçi, me një mesazh emocional të publikuar në...
Fokus

Liria “shkatërron” Dinamon në Ferizaj, siguron playoff-in për Superligë

Liria ka mbyllur sezonin e rregullt me fitore spektakolare 5-1 ndaj Dinamo Ferizaj, duke siguruar një vend në playoff-in për Superligë, raporton PrizrenPress. Skuadra prizrenase e...

Tetë zyrtarë policorë nderohen me Medalje për Shpëtim Jete

Sonte në Prizren shfaqet drama ‘Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre’

Dragashi organizon turne futbolli për fëmijë me rastin e 1 Qershorit

PDK në Prizren nis fushatën me homazhe te Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë

Pesë nxënës nga Prizreni në finalen e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe

Gjashtë serbë arrestohen afër manastirit në Prizren

Mot me diell, sot temperaturat deri në 29 gradë

U zhduk nga shtëpia në Prizren, 14-vjeçarja gjendet pas disa orësh dhe kthehet te familja

‘Transferimi i vitit’, Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja

Hapet aplikimi për 100 eurot për punëtorët e sektorit privat, Murati jep detaje

Takohen Limaj dhe Hamza: NISMA do ta mbështesë PDK-në në zgjedhjet e 7 qershorit

LDK në Prizren uron besimtarët myslimanë për Kurban Bajramin

Ekzekutohen shtesat prej 500 eurosh për lehonat

“Kam me ju vra të gjithëve” – Rahovecasi dyshohet se kërcënoi nënën, policia i gjen edhe drogë në banesë

Lajmet e Fundit