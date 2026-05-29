Dhjetë lidhje të paautorizuara zbulohen në rrjetin e ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka njoftuar se gjatë kësaj jave ekipet e saj kanë evidentuar gjithsej 10 lidhje të paautorizuara në rrjetin e ujësjellësit, prej të cilave 4 në Njësinë e Prizrenit dhe 6 në Njësinë e Suharekës.
Sipas njoftimit të kompanisë, lidhjet e paautorizuara dëmtojnë rrjetin e furnizimit me ujë, ndikojnë në furnizimin e rregullt të konsumatorëve dhe përbëjnë shkelje ligjore.
“Lidhjet e paautorizuara dëmtojnë rrjetin e furnizimit me ujë, ndikojnë negativisht në furnizimin e rregullt të konsumatorëve dhe përbëjnë shkelje ligjore”, thuhet në njoftim.
KRU “Hidroregjioni Jugor” u ka bërë thirrje qytetarëve që të shmangin kyçjet ilegale dhe të bashkëpunojnë në mbrojtjen e rrjetit të ujësjellësit.
“Kompania apelon tek të gjithë qytetarët që të shmangin kyçjet ilegale dhe të bashkëpunojnë në mbrojtjen e rrjetit të ujësjellësit. Ndaj të gjithë shkelësve do të ndërmerren masat përkatëse ligjore”, theksohet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren