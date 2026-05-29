Lajme

Dhjetë lidhje të paautorizuara zbulohen në rrjetin e ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka njoftuar se gjatë kësaj jave ekipet e saj kanë evidentuar gjithsej 10 lidhje të paautorizuara në rrjetin e ujësjellësit, prej të cilave 4 në Njësinë e Prizrenit dhe 6 në Njësinë e Suharekës.

Sipas njoftimit të kompanisë, lidhjet e paautorizuara dëmtojnë rrjetin e furnizimit me ujë, ndikojnë në furnizimin e rregullt të konsumatorëve dhe përbëjnë shkelje ligjore.

“Lidhjet e paautorizuara dëmtojnë rrjetin e furnizimit me ujë, ndikojnë negativisht në furnizimin e rregullt të konsumatorëve dhe përbëjnë shkelje ligjore”, thuhet në njoftim.

KRU “Hidroregjioni Jugor” u ka bërë thirrje qytetarëve që të shmangin kyçjet ilegale dhe të bashkëpunojnë në mbrojtjen e rrjetit të ujësjellësit.

“Kompania apelon tek të gjithë qytetarët që të shmangin kyçjet ilegale dhe të bashkëpunojnë në mbrojtjen e rrjetit të ujësjellësit. Ndaj të gjithë shkelësve do të ndërmerren masat përkatëse ligjore”, theksohet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Malisheva ashpërson masat ndaj ndotësve, Kastrati vlerëson kontributin e bizneseve

Më Shumë

Fokus

Komuna e Malishevës dhe UNDP mbështesin katër projekte të shoqërisë civile

Komuna e Malishevës dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) kanë nënshkruar marrëveshje financimi në kuadër të programit ReLOaD3, projekt i mbështetur...
Lajme

Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit

Kurban Bajrami do të falet të mërkurën, më 27 maj 2026, në orën 05:40 në të gjitha xhamitë e Kosovës. Bashkësia Islame e Kosovës ka...

Liria përkujton Përparim Thaçin: “Emri yt nuk harrohet kurrë”

Një grua në Malishevë sulmohet fizikisht nga burri dhe vëllëzërit e tij

Theret me thikë një person në orët e vona të natës në Prizren

Numër i ngjashëm me vitet e kaluara, Kurtishi: Shërbimet onkologjike kryhen në QKUK, një herë në muaj në Prizren

Mallorca vendos çmimin për Muriqin, prizrenasi drejt largimit

Zyrtare: Divine Myles i bashkohet Bashkimit

Dërgohet pa shenje jete një person në QKMF të Malishevës

Totaj viziton Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren për Kurban Bajramit

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

Berisha uron Bashkësinë Islame të Prizrenit për Kurban Bajramin

Bob Dylan feston 85-vjetorin, ikona që ndryshoi historinë e muzikës moderne

Nis pastrimi i rrëshqitjeve të dheut në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

“Festa e Automjeteve Historike” mbahet më 30 maj në qendër të Dragashit

Aksident mes dy veturave në Rugovë të Hasit, dy të lënduar

Lajmet e Fundit