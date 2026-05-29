Liria dështon në playoff, mbetet edhe një sezon jashtë Superligës

Liria nuk ka arritur të sigurojë rikthimin në elitën e futbollit kosovar, pasi u eliminua në ndeshjen e playoffit nga Dinamo.

Skuadra e drejtuar nga Ismet Munishi u mposht me rezultat 2:0 nga Dinamo e Ferizajt në përballjen e zhvilluar në stadiumin “18 Qershori” në Klinë, raporton PrizrenPress.

Pas një pjese të parë pa gola, Dinamo kaloi në epërsi në minutën e 61-të përmes Daniel Tetes, ndërsa Ardian Shaljani vulosi fitoren me golin e dytë në minutën e 80-të.

Me këtë humbje, Liria mbetet edhe për një sezon në Ligën e Parë, duke mos arritur objektivin e rikthimit në Superliga e Kosovës.

Në anën tjetër, Dinamo e Ferizajt siguroi kualifikimin në finalen e barazhit, ku do të përballet me skuadrën që e mbyll sezonin në pozitën e tetë të Superligës për një vend në elitën e futbollit kosovar./PrizrenPress.com/

Dinamo mposht Lirinë, siguron finalen e barazhit për Superligë
Ismet Munishi e godet kryesinë e Lirisë, pas humbjes në barazh nga Dinamo

Theret me thikë një person në orët e vona të natës në Prizren

Një rasti i rëndë është shënuar mbrëmjen e së dielës në rrugën “Rexhep Kabashi” në Prizren, ku një person është therur me thikë. Sipas raportit...
Mallorca vendos çmimin për Muriqin, prizrenasi drejt largimit

Krerët e Mallorcas raportohet se tashmë kanë përcaktuar çmimin për kartonin e sulmuesit të Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi, i cili pritet të largohet...

Sonte në Prizren shfaqet drama 'Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre'

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 866 gjoba

Arrestohet një person në rrugën Restelicë–Strezimir , policia i gjen thikë dhe sprej

Hoti shkruan për Marrëveshjen Uashingtonit, e thumbon Osmanin: VV-ja dhe ata që i shkonin pas e vlerësuan të dëmshme

Dhjetë lidhje të paautorizuara zbulohen në rrjetin e ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Kurti zhvilloi vizita dhe takime në Prizren

Valmir Kakruki te Bashkimi

Hapet aplikimi për 100 eurot për punëtorët e sektorit privat, Murati jep detaje

Totaj viziton Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren për Kurban Bajramit

Vajzat e Junior 06 kampione të Kosovës në U16

Rahoveci apo Kastrioti do ta bëjnë hapin e radhës drejt titullit?

Vetëvendosje takon rininë e Prizrenit

Tërnava uron qytetarët për festën e Kurban Bajramit, bën thirrje për unitet: Fushata me akuza e urrejtje nuk i shërben të ardhmes

