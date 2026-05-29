Ismet Munishi e godet kryesinë e Lirisë, pas humbjes në barazh nga Dinamo

Humbja ndaj Dinamos në ndeshjen e barazhit për Superligë mund të ketë qenë edhe ndeshja e fundit e Ismet Munishi në stolin e Lirisë.
Pas eliminimit të skuadrës prizrenase, Munishi ka zbuluar se ekipi është përballur me probleme të brendshme gjatë javës, duke lënë të kuptohet se këto zhvillime kanë ndikuar në performancën e futbollistëve në ndeshjen vendimtare.
“I kemi pasur disa ‘telashe’ të brendshme gjatë javës, ajo ka ndikuar tek paraqitja jonë e sotme. Kontrata me Lirinë më përfundon. Do të shohim se çka do të ndodhë tutje! Një skuadër pretendente për Superligë, do të duhet të jetë më e organizuar!”, ka deklaruar Munishi, raporton Gazeta Express Sport.
Me këtë deklaratë, Ismet Munishi ka ngritur pikëpyetje rreth situatës së brendshme në klub, ndërsa njëkohësisht ka lënë të hapur edhe të ardhmen e tij, pasi kontrata me Lirinë i skadon në fund të sezonit.
Liria u eliminua nga gara për inkuadrim në Superligë pas humbjes ndaj Dinamos së Ferizajt, duke mbetur edhe për një sezon në Ligën e Parë./PrizrenPress.com/
