Totaj pret në Prizren ish-kongresmenin amerikan Bob McEwen dhe ish-deputetin gjerman Volkmar Klein

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur në një takim miqësor ish-kongresmenin amerikan Robert D. McEwen, i njohur si Bob McEwen, aktualisht Drejtor Ekzekutiv i Council for National Policy, së bashku me bashkëshorten e tij Liz.

Në takim mori pjesë edhe ish-deputeti gjerman i Christian Democratic Union of Germany, Volkmar Klein, si dhe ish-ambasadori i Kosovës në Japoni, Ahmet Shala.

“Gjatë takimit biseduam për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe për tema me interes të përbashkët”, ka shkruar Totaj në Facebook.

“Më pas zhvilluam edhe një vizitë në pjesën historike të Prizrenit, për t’i njohur nga afër me trashëgiminë kulturore, historinë dhe bukuritë e qytetit tonë”, ka theksuar ai./PrizrenPress.com/

