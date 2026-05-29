Totaj pret në Prizren ish-kongresmenin amerikan Bob McEwen dhe ish-deputetin gjerman Volkmar Klein

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur në një takim miqësor ish-kongresmenin amerikan Robert D. McEwen, i njohur si Bob McEwen, aktualisht Drejtor Ekzekutiv i Council for National Policy, së bashku me bashkëshorten e tij Liz.
Në takim mori pjesë edhe ish-deputeti gjerman i Christian Democratic Union of Germany, Volkmar Klein, si dhe ish-ambasadori i Kosovës në Japoni, Ahmet Shala.
Sipas Totajt, gjatë takimit është biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe për tema me interes të përbashkët.
“Gjatë takimit biseduam për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe për tema me interes të përbashkët”, ka shkruar Totaj në Facebook.
Pas takimit, delegacioni ka vizituar pjesën historike të Prizrenit.
“Më pas zhvilluam edhe një vizitë në pjesën historike të Prizrenit, për t’i njohur nga afër me trashëgiminë kulturore, historinë dhe bukuritë e qytetit tonë”, ka theksuar ai./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren