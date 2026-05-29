Fokus

Spitali i Prizrenit nis funksionalizimin e Komitetit për Cilësi dhe Siguri të Shërbimeve Shëndetësore

By admin

Në Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren është mbajtur takimi i parë i Komitetit për Cilësi dhe Siguri të Shërbimeve Shëndetësore, duke shënuar nisjen e funksionalizimit të këtij mekanizmi institucional.

Komiteti udhëhiqet nga Dr. Shefki Xharra si kryesues dhe përbëhet nga Burbuqe Gashi, Lumrim Murtezaj, Sevim Brina, si dhe zyrtari/koordinatori për cilësi dhe siguri të shërbimeve shëndetësore Esat Qovanaj. Në takim mori pjesë edhe drejtori ekzekutiv Osman Hajdari.

Sipas njoftimit, në rend dite u prezantuan anëtarët e Komitetit, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre, si dhe u diskutua zbatimi i Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë (SMC), raporton PrizrenPress.

 

 

Kryesuesi i Komitetit, Dr. Shefki Xharra, theksoi rolin mbikëqyrës të këtij organi në monitorimin e planeve institucionale dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimeve shëndetësore.

Zyrtari/koordinatori Esat Qovanaj prezantoi përgjegjësitë e tij në koordinimin e SMC-së, monitorimin e standardeve operative dhe raportimin tek organet kompetente dhe Ministria e Shëndetësisë.

Drejtori ekzekutiv, Osman Hajdari, vlerësoi angazhimin e Komitetit dhe theksoi rëndësinë e funksionalizimit të plotë të sistemit të cilësisë si prioritet institucional, me qëllim rritjen e sigurisë së pacientëve dhe avancimin e shërbimeve shëndetësore.

Në përfundim të takimit u vendos që Komiteti të mbajë takime të rregullta mujore dhe të përgatisë raporte periodike me rekomandime për përmirësimin e mëtejmë të shërbimeve./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj pret në Prizren ish-kongresmenin amerikan Bob McEwen dhe ish-deputetin gjerman Volkmar Klein

Më Shumë

Sport

‘Transferimi i vitit’, Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja

Pak ditë pasi “The Athletic” e ka vlerësuar si transferimin më të mirë të Premierligë për edicionin 2025/26, Granit Xhakës i është dhënë çmim...
Lajme

Dhjetë lidhje të paautorizuara zbulohen në rrjetin e ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka njoftuar se gjatë kësaj jave ekipet e saj kanë evidentuar gjithsej 10 lidhje të paautorizuara në rrjetin e ujësjellësit,...

Policia në Prizren sekuestron dy armë zjarri

Kanoset me thikë polici në Suharekë, arrestohet një person

Apeli vërteton dënimin me burgim prej 24 vitesh të Dibran Hoxhës, i akuzuar për vrasjen e kuksianit më 2023

Liria përkujton Përparim Thaçin: “Emri yt nuk harrohet kurrë”

Pesë nxënës nga Prizreni në finalen e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe

Liria sot në Ferizaj, i duhet vetëm fitorja për playoff-in

Tërheqja e 17 milionë eurove po dëmton shërbimet shëndetësore në Prizren

Liria “shkatërron” Dinamon në Ferizaj, siguron playoff-in për Superligë

Ky është 79-vjeçari nga Prizreni që vdiq pasi iu këput lifti i improvizuar në shtëpi

Iu vra babai në Masakrën e Tusuzit, Islam Thaçi rrëfen tmerrin pas 27 vjetësh

“Festa e Automjeteve Historike” mbahet më 30 maj në qendër të Dragashit

Në Prizren shënohet 27-vjetori i operacionit të UÇK-së `Shigjeta`

Zyrtare: Adrio Bailey, përforcimi më i ri i Bashkimit

Donacion humanitar në Suharekë: Dhurohen 20 mijë kg miell për familjet në nevojë

Lajmet e Fundit