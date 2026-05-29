Euronews: Si të kaloni 24 orë në Prizren, kryeqytetin kulturor të Kosovës?

Kosova mund të jetë ndër vendet më pak të vizituara në Evropë, por sigurisht që nuk i mungojnë atraksionet kulturore. Ky është udhëzuesi i Euronews se çfarë të bëni…
Ndërsa pjesë të Ballkanit si Kroacia dhe Mali i Zi kanë parë rritje të numrit të turistëve në vitet e fundit, Kosova mbetet një nga vendet më pak të vizituara në Evropë, me pak mbi 450 mijë udhëtarë që kanë ardhur këtu në vitin 2025.
Falë një fluturimi të lirë të Wizz Air nga Londra Luton drejt kryeqytetit të Maqedonisë së Veriut, Shkupit, më në fund pata mundësinë ta vizitoj vetë këtë maj.
Me një itinerar të ngjeshur për të maksimizuar kohën para kthimit tim në Doha, ku ndodhet qendra jonë Euronews Travel, pata vetëm një ditë në Kosovë dhe duhej të zgjidhja mes Prishtinës dhe Prizrenit, duke përfunduar te ky i fundit si kryeqyteti kulturor i vendit.
Po mendoni ta vizitoni edhe ju? Ja çfarë duhet parë dhe bërë në Prizren, çfarë të hani e pini – dhe disa këshilla të dobishme.
Çfarë të shihni dhe të bëni në Prizren
Fillimisht i ndërtuar në shekullin e 16-të, Ura e Gurit mbi Lumbardhin e Prizrenit është një nga pamjet më ikonike të qytetit.
Nëse dëshironi të bëni “fotografinë perfekte” në Prizren, kaloni në anën përballë Sheshit Shadërvan për një pamje me urën dhe Xhaminë e Sinan Pashës në sfond.
Ura origjinale u shkatërrua pas përmbytjeve në vitin 1979, kështu që ura aktuale daton nga fillimi i viteve ’80 – por ajo ende ruan hijeshinë e saj.
Vizitoni Xhaminë e Sinan Pashës
Duke folur për të, Xhamia e Sinan Pashës është gjithashtu një vend që duhet vizituar. E përfunduar në vitin 1615, kjo xhami e periudhës osmane ka interiere të bukura me motive florale dhe shkrime arabe.
Si në të gjitha xhamitë, duhet të hiqni këpucët para hyrjes, ndërsa gratë duhet të mbulojnë flokët. Në hyrje ka shami që mund të huazohen.
Admirojini afresket në Kishën “Zoja e Ljeviš”
Pjesë e monumenteve mesjetare të Kosovës të listuara nga UNESCO, “Zoja e Ljeviš” është një kishë ortodokse serbe që daton nga shekulli i 14-të.
Me rëndësi janë afresket brenda, të krijuara nga piktori bizantin grek Michael Astrapas dhe bashkëpunëtori i tij Eutychios. Ato trajtojnë tema të rralla si kalueshmëria e jetës dhe përfshijnë personifikime të ditës dhe natës që përfaqësojnë Dhiatën e Re dhe të Vjetër.
Kisha u shndërrua në xhami në shekullin e 15-të, ndërsa pikturat origjinale u dëmtuan pasi u mbuluan me llaç. Në hyrje mund të shihen edhe shkrime arabe në mure.
Pas dëmtimeve të mëtejshme gjatë trazirave të vitit 2004, hyrja në kishë është e kufizuar. Ka një stacion policor pranë dhe duhet të paraqisni dokument identifikimi për të hyrë brenda.
Mësoni për arkeologjinë në një hamam osman
Muzeu Arkeologjik i Prizrenit ndodhet në një hamam të vjetër osman. Këtu mund të mësoni për zbulimet e ndryshme në zonat përreth, përfshirë “Vrapuesin e Prizrenit”.
Një kullë ore është gjithashtu pjesë e kompleksit dhe mund të ngjiteni në majë për pamje të qytetit.
Një tjetër hamam, Gazi Mehmet Pasha, më parë është përdorur si hapësirë kulturore, por aktualisht është i mbyllur për rinovim.
Vizitoni Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
Gjashtë yjet në flamurin e Kosovës përfaqësojnë grupet kryesore etnike, një prej të cilave janë shqiptarët, dhe mund të mësoni më shumë për rolin e tyre në qytet në Muzeun e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
Muzeu tregon historinë e kësaj organizate politike, ndërsa ka edhe një seksion etnografik me veshje tradicionale shqiptare nga zona të ndryshme.
Ngjituni në Kalanë e Prizrenit
Një ecje 15-minutëshe mbi qendrën e qytetit, Kalaja e Prizrenit në formën e saj aktuale ka mbrojtur qytetin që nga koha e Perandorisë Bizantine.
Është falas për t’u vizituar dhe pamja mbi qytet është e jashtëzakonshme. Një vend perfekt për perëndimin e diellit.
Shenja e UÇK-së brenda kalasë përfaqëson Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe të ngjashme gjenden në shumë pjesë të vendit.
Pini ujë në Sheshin Shadërvan
Thuhet se kush pi ujë nga fontana në sheshin kryesor të Prizrenit, do të kthehet sërish – ndaj mos hezitoni ta provoni.
Ky është gjithashtu vendi me përqendrimin më të madh të restoranteve dhe bareve.
Çfarë të hani dhe pini në Prizren
Si në pjesën më të madhe të Ballkanit, Kosova është e njohur për byrekun, dhe do të gjeni shumë vende që e shërbejnë.
Për shkak se vizita ime ishte e shkurtër, nuk mund të rekomandoj vendin më të mirë, por pothuajse kudo do të mbeteni të kënaqur. Osmanët sollën edhe pijen boza, një pije e fermentuar me misër.
Për një pije me pamje, provoni BarAca, që ndodhet pas Xhamisë së Sinan Pashës.
Gjithashtu më pëlqeu Te Kizini, ku shërbehet birrë Peja shumë e ftohtë dhe birra artizanale.
Herën tjetër në Prizren…
Bunar Fest, që mbahet në fund të majit, sjell pjesëmarrje të banorëve në tubim në lumin Lumbardh.
Është një event që zgjat gjithë ditën dhe natën, me shumë performanca muzikore.
Si të shkoni në Prizren
Autobusët nga Prishtina qarkullojnë rregullisht dhe zgjasin rreth 1 orë e 45 minuta. Aeroporti i Prishtinës ka fluturime direkte nga qytete si Berlini, Brukseli, Lioni, Vjena dhe Oslo.
Gjithashtu ka autobusë nga Tirana dhe Shkupi, me kohë udhëtimi rreth tre orë.
Këshilla të dobishme
Paraja në dorë është ende mbret në Kosovë – në shumicën e vendeve nuk mund të paguash me kartë.
Mbi 90% e popullsisë është myslimane, ndaj duhet të keni parasysh festat si Bajrami dhe ndryshimet në orare gjatë Ramazanit.
Ramazani është gjithashtu një kohë e mirë për vizitë, pasi mund të përjetoni iftarin. Në vend të topave tradicionalë të Ramazanit, në Kosovë përdoren fishekzjarrë për të shënuar përfundimin e agjërimit ditor./GazetaSinjali/
