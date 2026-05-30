Fokus

Fatmir Limaj mobilizon strukturat e NISMA-s në Malishevë

By admin

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka zhvilluar një takim mobilizues me strukturat e partisë në Malishevë, në kuadër të aktiviteteve politike para zgjedhjeve.

Në fokus të takimit ishte angazhimi i strukturave partiake dhe mobilizimi i mbështetësve për procesin zgjedhor të 7 qershorit.

Limaj ka bërë thirrje për bashkim dhe angazhim, duke e cilësuar ditën e zgjedhjeve si një mundësi për ndryshim.

“Takim mobilizues me strukturat e NISMA-s në Malishevë. 7 Qershori është dita kur të bashkuar, duhet t’i themi stop krizës dhe ta ndryshojmë Kosovën!”, ka deklaruar ai./PrizrenPress.com/

Pas një tikete trafiku/ Kërcënohet një polic në Prizren
Fluks i lartë në Morinë, qytetarë të Kosovës drejt bregdetit shqiptar

